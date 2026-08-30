Ceuta despide con vítores y banderas de España a los 60 barcos de la flotilla solidaria

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Ceuta, 30 ago (EFE).- Los 60 barcos andaluces llegados a Ceuta en solidaridad con la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes han sido despedidos en la mañana de este domingo entre vítores de centenares de vecinos, junto con embarcaciones locales que se han sumado a esta flotilla solidaria.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Yo soy español" o "Invasores, expulsión" han sido algunos de los lemas de este domingo, ya habituales en las manifestaciones de los últimos días.

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Los han coreado los vecinos que se han asomado tanto al puerto deportivo para la salida como al paseo marítimo para la llegada de los barcos, antes de que hayan retomado la vuelta a sus destinos, principalmente Algeciras y Tarifa, en Cádiz, y la Costa del Sol, en Málaga.

Decenas de moteros de Ceuta se han sumado con sus vehículos a la recepción, donde no han faltado las banderas y los himnos de España y de la Legión, en un ambiente festivo y reivindicativo.

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Los vehículos que pasaban por la zona del paseo marítimo han acompañado con sus cláxones, entre aplausos de los ceutíes.

En el puerto deportivo, muchos se han acercado en la mañana a los patrones de los barcos para agradecerles su presencia en Ceuta por una solución a la crisis humanitaria y de seguridad que vive la ciudad.

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El presidente de la barriada Parque Ceuta, Raúl Fernández, ha animado como uno más a los asistentes con un megáfono en el paseo y, en declaraciones a EFE, ha indicado que "el pueblo es el que salva al pueblo".

Fernández ha dicho que "Ceuta está pasando unos momentos muy difíciles" y necesita todo el apoyo de España, por lo que la presencia de los vecinos es una forma de agradecer a los participantes en la flotilla "este esfuerzo".

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El Gobierno ha dejado "abandonados" a los ceutíes desde hace un mes, ha señalado este vecino, que ha hecho hincapié en la lucha por recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.

La ruta ha recorrido la zona de San Amaro y El Desnarigado hasta alcanzar la playa del Chorrillo, donde las embarcaciones se han reunido en el mar pasado el mediodía, mientras los vecinos han ondeado sus banderas de España y Ceuta.

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La flotilla ha querido convertir el mar que separa Ceuta de la Península en un punto de encuentro y trasladar a los ciudadanos de la ciudad autónoma un mensaje de respaldo y cercanía.

Además, la llegada de estas embarcaciones se produce pocos días antes de las movilizaciones de apoyo a Ceuta previstas para el 2 de septiembre, Día de Ceuta, en diferentes puntos de España. EFE

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(Foto) (Vídeo)