Amrabat firma dos temporadas por el Ajax de Míchel Sánchez

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El centrocampista marroquí Sofyan Amrabat se convirtió este domingo en nuevo jugador del Ajax de Amsterdam que dirige el español Míchel Sánchez para las dos próximas temporadas, hasta 2028.

Amrabat, de 30 años y que también cuenta con nacionalidad neerlandesa, jugó la pasada temporada en el Betis cedido por el Fenerbahce, con el que ha rescindido contrato antes de fichar por el Ajax.

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"Nos complace haber asegurado la firma de Sofyan. Es físicamente fuerte, técnicamente dotado y aporta una gran riqueza de experiencia internacional. Además, conoce la Liga neerlandesa, lo que significa que esperamos que se adapte rápidamente. Con Sofyan hemos firmado exactamente el tipo de jugador que estába buscando", declaró el director deportivo, Jordi Cruyff, tras el fichaje.

El internacional marroquí ha militado durante su trayectoria profesional en equipos como el Feyenoord y Utrecht (Países Bajos), Brujas (Bélgica), Hellas Verona y Fiorentina (Italia), Manchester United (Inglaterra), Fenerbahce (Turquía) y Betis (España).

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Amrabat disputó con Marruecos el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y anteriormente también estuvo en los de Rusia 2018 y Catar 2022. EFE