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7-1. Messi destroza al Montreal con un póquer y es máximo artillero de la MLS

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Chicago (EE.UU.), 29 ago (EFE).- Lionel Messi firmó este sábado un espectacular póquer de goles en el contundente 7-1 endosado por el Inter Miami al Montreal en el NU Stadium de Miami y alcanzó el liderato en la tabla de máximos artilleros de la MLS, con 18 dianas.

A la espera de la llegada de Cristian 'Kily' González, que está pendiente de su visado para poder ejercer oficialmente de entrenador, el Inter Miami se regaló una noche espectacular ante el Montreal, con un Messi que anotó dos de sus cuatro goles de falta directa y entregó además una asistencia al uruguayo Luis Suárez.

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Fue el brasileño Casemiro el primero en abrir, de cabeza tras saque de esquina, el festival de Inter Miami.

Fabian Herbers empató para el Montreal, pero no pudo evitar la lluvia de goles de los locales, que tuvieron todavía a Guillermo Hoyos en el banquillo.

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Messi anotó el 2-1 en el minuto 39 con una falta directa en la que el portero del Montreal, el chileno Thomas Gillier, habría podido hacer más.

En la reanudación, Messi firmó un espectacular eslalon en el área de penalti para anotar el 3-1, entregó una gran asistencia al 'Pistolero' Suárez para el 4-1 y metió el 5-1 de vaselina tras un fallo en fase de salida de balón del Montreal.

El 6-1 llevó la firma de Alexander Shaw, de tan solo 18 años, con un disparo desde fuera del área.

Cuando el encuentro parecía virtualmente terminado, Messi aprovechó una falta directa desde la frontal del área para ajustar el balón al poste y sellar su extraordinario póquer.

El chileno Alexis Sánchez, nuevo fichaje del Montreal, jugó los últimos treinta minutos sin protagonismo.

Entre los demás partidos, el polaco Robert Lewandowski anotó su quinto gol con la camiseta del Chicago Fire en el empate 2-2 logrado en el campo de los Seattle Sounders, en el que también dio una asistencia. EFE

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