14 detenidos en incidentes la pasada noche de fiestas en Bilbao con varios agentes heridos

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Bilbao, 30 ago (EFE).- La Ertzaintza ha detenido por desórdenes públicos a catorce personas, cinco menores, durante la pasada noche de fiestas en Bilbao en dos altercados distintos, en uno de los cuales unas doscientas personas han lanzado botellas y otros objetos contra los ertzainas, lo que ha causado lesiones a varios de ellos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los primeros incidentes, en los que se han practicado doce arrestos, se han registrado sobre las 5:20 de esta madrugada, tras recibir la Ertzaintza una llamada por una pelea entre varias personas en el céntrico barrio Abando de Bilbao.

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Los agentes desplazados hasta el lugar han sido recibidos con lanzamientos de botellas por parte de unas doscientas personas.

Ante ello, los agentes han procedido a reagruparse para protegerse de los lanzamientos y han hecho uso del material antidisturbios.

En los altercados la Ertzaintza ha detenido por desórdenes públicos a doce hombres, cinco de ellos menores de entre 15 y 17 años. A uno de los menores de 17 años le constan tres investigaciones anteriores.

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El resto de los detenidos son adultos de entre 18 y 34 años. El arrestado de 34 años ha sido detenido en tres ocasiones anteriores e investigado en doce, mientras que un joven detenido de 22 años cuenta con una investigación anterior.

Varios agentes de la Ertzaintza han tenido que ser atendidos por contusiones y lesiones inciso contusas. Además, un vehículo policial ha recibido varios impactos.

El otro altercado se ha registrado sobre las 6:00 de la mañana también en el barrio de Abando, donde la Policía Municipal de Bilbao ha solicitado apoyo a la Policía Autónoma Vasca.

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Tras la petición, agentes de la Ertzaintza se han desplazado al lugar y, según ha informado Seguridad, han hecho uso de "la fuerza proporcional" y han detenido a dos jóvenes de 19 años. Además, otro joven de 17 años ha resultado expedientado por la Ley de Seguridad Ciudadana. EFE