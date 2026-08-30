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0-1. Aleix Garrido da el segundo triunfo al Eibar y el VAR evita el empate del FC Andorra

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Andorra La Vella, 30 ago (EFE).- Aleix Garrido dio la segunda victoria al Eibar con un gol nada más empezar el segundo tiempo. Los 'armeros' se quedaron con 10 jugadores en el minuto 57 y el VAR evitó el empate del FC Andorra.

El inicio de partido, trepidante por el FC Andorra, no convirtió los primeros 45 minutos en divertidos y entretenidos. A los 26 segundos, Efe Akman, medio turco, lo probó desde fuera del área y Jonmi Magunagoitia rechazó a córner.

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A partir de entonces, el FC Andorra se dedicó a tener controlado el partido con el balón en su posesión y el Eibar se defendió con solidez y esperó al error de los del Principado. Mucho juego del medio del campo, escasa profundidad y unos primeros 45 minutos para olvidar.

En la reanudación y nada más empezar, un centro de Iván Gil por la derecha lo remató, entrando desde el centro del área totalmente solo, Aleix Garrido para batir a Pau López.

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En el minuto 57, el Eibar se quedó con 10 jugadores con una rigurosa roja directa al medio Magunazelaia.

Con superioridad numérica, el FC Andorra atacó, pero le faltaron ideas para superar el entramado defensivo del SD Eibar.

En el añadido, Efe Akman marcó un espectacular gol desde fuera del área, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego de Golubovic. Y la última la tuvo Sergio Molina aunque salvó Magunagoitia.

Ficha técnica:

0 - FC Andorra: Pau López; Carrique, Diego Alende (Rijkhoff, min. 73), 'Bomba', Martí Vilà; Marc Domènech (Hugo Solozábal, min.58), Efe Akman, Schneider (Sergio Molina, min. 58); Álex Calvo (Moró Sidibe, m.46), Jordi Cano (Golubovic, min. 78) y Hugo López.

1- SD Eibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez (Jair Jr., min. 67), Unai Elgezabal, Arbilla, Juan Bernat; 'Mada', Aleix Garrido; Magunazelaia, Jon Guruzeta (Sergio Cubero, min. 59), Iván Gil (Lucas Núñez, min.59); y Javi Martón (Jon Bautista, min.67).

Gol: 0-1: min.46 Aleix Garrido.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano). Amonestó a Diego Alende (min.27), del FC Andorra; y a roja directa a Magunazelaia (min.57), del SD Eibar.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Hypermotion, disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 2.720 espectadores.

1011857 EFE

vds/and/jl

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