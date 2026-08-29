Terzic no percibe "ninguna distracción" en los jugadores por su conflicto con el club

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(corrige por error en la traducción)

Bilbao, 29 ago (EFE).- El alemán Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, aseguró que no percibe "ninguna distracción" en sus jugadores derivadas del conflicto que mantiene la plantilla con los dirigentes de la entidad del que se tuvo conocimiento público tras el partido del jueves frente al Barcelona.

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"He hablado con los capitanes de todo esto y no percibo ninguna distracción en el campo. Los jugadores se están preparando de la mejor manera posible para el partido de mañana", recalcó el técnico alemán en la rueda de prensa previa a la visita al Celta.

Terzic añadió que la negativa de los futbolistas a realizar declaraciones tras el partido del Camp Nou "es una situación interna que no tiene nada que ver en la relación entre los medios y los jugadores".

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El pasado jueves, instantes antes de la comparecencia de Terzic en la sala de prensa del Camp Nou tras la derrota frente al Barça, se informó públicamente de que los jugadores habían tomado la decisión de no hacer declaraciones "por un problema interno en el club".

Los futbolistas no han ofrecido por ahora más detalles sobre el origen de ese problema del que se ha sabido su existencia después de en los últimos días haya trascendido la decisión de los rectores del Athletic de retirar las invitaciones para los partidos de San Mamés a los empleados del club, entre ellos los miembros del primer equipo. EFE

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ibn/jap