La presidenta del Parlamento de Canarias aborda los retos de la triple insularidad con los colectivos de La Graciosa

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La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha abordado este viernes los retos de la tripe insularidad con los colectivos de la isla de La Graciosa, hasta donde se ha desplazado para conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de los vecinos.

Según detalla la institución cameral en una nota, su máxima representante ha puesto en valor durante la visita el trabajo que las diferentes administraciones vienen desarrollando para mejorar los servicios y la calidad de vida de sus residentes.

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Sobre la triple insularidad que caracteriza la vida en La Graciosa, se trata de una realidad que condiciona especialmente el acceso a determinados servicios y que supone desplazamientos habituales a Lanzarote para cuestiones relacionadas con la sanidad, educación, trámites, compras o actividad laboral.

En este sentido, los colectivos trasladaron la necesidad de continuar avanzando en agua, saneamiento, electricidad, transporte, residuos, infraestructuras, seguridad y movilidad, así como en la estabilidad de los servicios sanitarios y educativos. Algunas de estas demandas, señalaron, llevan décadas sobre la mesa.

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Al respecto, Pérez destacó la importancia de seguir coordinando los esfuerzos entre el Ayuntamiento de Teguise, el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y el Estado, con el objetivo de dar respuestas eficaces a las singularidades de la octava isla.

También comentó la necesidad de compatibilizar la protección del territorio con la vida de los residentes, especialmente en el desarrollo del PRUG, así como los retos derivados de la actividad turística y la presión que soportan los servicios.

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"El reto es que las próximas generaciones puedan seguir viviendo aquí y mantener su calidad de vida", señaló Pérez, quien subrayó que escuchar directamente a quienes viven en La Graciosa es fundamental para conocer sus necesidades y seguir avanzando en soluciones adaptadas a su realidad.

En el encuentro han participado representantes de la Asamblea Graciosera, Impulsa La Graciosa, la Asociación de Mayores 'Las Gracioseras 2', la Comunidad parroquial de La Graciosa y Maullidos/Protección Animal, además de otros colectivos vinculados a la educación, la juventud, la sostenibilidad, la pesca y la vida cultural y vecinal de la isla.

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Finalmente, la visita comenzó con un encuentro con Margarita Páez Guadalupe, 'Margarona', histórica defensora de los servicios y derechos de los vecinos de La Graciosa, cuya trayectoria está ligada a reivindicaciones como la llegada de la luz, el agua, el teléfono y el colegio.