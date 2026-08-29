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Elden Ring, el juego más premiado de la historia, expande su universo de fantasía

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 29 ago (EFE).- Cuando dos genios como George R.R. Martin (autor de ‘Juego de Tronos’) y Hidetaka Miyazaki (creador del fenómeno de los videojuegos ‘Dark Souls’) unieron sus fuerzas en 2022 para lanzar ‘Elden Ring’ ya se intuía algo grande en el horizonte. Tan grande que ha logrado vender hasta la fecha más de 28 millones de copias y alzarse con el récord de 400 premios internacionales.

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Ahora, 4 años después de su lanzamiento, llega por primera vez a Nintendo (después de pasar por las consolas de Playstation, Xbox y ordenadores) regresa con la ‘Tarnished edition’ (Switch 2. 28 agosto), en la que se incluyen también extras como nuevos personajes, armas, armaduras o la expansión “Shadow of the Erdtree’.

Pero ¿Qué es ‘Elden Ring’ y dónde reside su éxito? El título es el proyecto más ambicioso del estudio japonés ‘FromSoftware’, reconocido mundialmente por títulos que son iconos culturales del sector de los videojuegos como ‘Bloodborne’ (2015) o la saga ‘Dark Souls’, compuesta de una trilogía (2011-2016) y la precuela ‘Demon’s Souls’ (2009).

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Juegos que revolucionaron con sus diseños de niveles interconectados, su elevada dificultad y duración, la capacidad de mejorar armas y personajes y una narrativa creadora de un universo mitológico de fantasía oscura, casi terrorífica, que se iba desvelando de manera sutil a lo largo de la aventura.

Juegos en los que lo habitual es morir una y otra vez, aprender las mecánicas de los enemigos para poder superarlos, encontrar secretos y personajes secundarios, mejorar al personaje para elegir los mejores atributos que se ajusten a la forma en la que cada jugador quiere afrontar un reto casi desesperante.

 

‘Elden Ring’ es la culminación de todos esos años de trabajo. Un juego de acción y rol en tercera persona que en esta última entrega añade la variedad de desarrollarse en un mundo abierto, inmenso, inhóspito, cruel, plagado de escenarios diversos y repleto de enemigos sacados de las peores pesadillas.

Esta versión expandida del juego llega, después de varios retrasos, completa y luce mejor que nunca en la nueva consola de Nintendo. Fluido, con unos gráficos y controles impecables y disfrutable tanto en su versión portátil como de sobremesa. Un título que, como sucede al resto de juegos del estudio, parece que no pasan los años.

Una ocasión perfecta para volver a jugar un título durísimo, casi interminable, con una historia principal que requiere, completa al 100%, de algo más de 130 horas, dependiendo de la destreza de los jugadores.

Una edición que servirá de aperitivo para el lanzamiento a finales de año de ‘Duskbloods’, un videojuego de acción y rol multijugador online, en el que se premiará la cooperación y el enfrentamiento entre jugadores de todo el mundo.

Estéticamente será una mezcla entre Elden Ring y Bloodborne, este último con un diseño victoriano gótico, oscuro y terrorífico, que continúa la estela multijugador de "Elden Ring: Nightrein".

Un título completamente nuevo, al que EFE ha tenido acceso de manera anticipada, que alterna fases de exploración con combates cooperativos contra enemigos enormes y muy poderosos y enfrentamientos con otros jugadores.

Los jugadores podrán usar hasta catorce personajes, en una selección variada con habilidades y equipo específicos para cada una de las clases, escenarios espectaculares, personajes de pesadilla y batallas que, marca de la casa, tendrán un nivel de dificultad muy exigente. EFE

(foto)

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