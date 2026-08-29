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El Xota jugará en Primera División

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Pamplona, 29 ago (EFE).- Tras un verano marcado por las esperas, los nervios y la incertidumbre, el Xota navarro podrá competir una temporada más en la máxima categoría del fútbol sala, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aceptase su inscripción.

El equipo podrá cumplir su deseo de continuar en la máxima categoría y afrontará su 29ª temporada consecutiva en la élite del fútbol sala español. Después de un verano de esperas, nervios e incertidumbres, el club navarro recibe finalmente una resolución que permite cerrar uno de los episodios más complicados de los últimos años.

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La inscripción pone fin a semanas de intranquilidad en las que el futuro del Xota llegó a estar en el aire, en medio de un verano convulso para el fútbol sala, marcado por la investigación y la aparición de posibles fraudes que han condicionado la planificación de varios clubes y han generado un escenario de máxima incertidumbre en torno a las inscripciones.

La resolución del Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF, fechada el 28 de agosto en Las Rozas de Madrid, establece que el C.D. Xota F.S. queda inscrito en Primera Federación de Fútbol Sala, con carácter condicional al cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos por los clubes.

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Ahora, el club deberá centrarse en construir un nuevo proyecto deportivo, mediante una profunda reconstrucción de la plantilla, para afrontar una temporada que se presenta especialmente exigente.

El Xota ha registrado más de diez bajas, entre ellas la de Dani Saldise, y tendrá que completar un equipo prácticamente nuevo para afrontar con garantías su vigésima novena campaña consecutiva en la máxima categoría.

También está pendiente de conocerse quién será el entrenador que lidere el proyecto durante el próximo curso. La incógnita del banquillo se suma a los numerosos cambios que está viviendo la entidad, que afronta además una nueva etapa con cambio de directiva incluido.

Al menos, la resolución de la RFEF permite al Xota respirar aliviado, ya que permite al conjunto navarro seguirá jugando entre los grandes, y podrá comenzar a preparar una temporada histórica, cerca de cumplir tres décadas en la élite del fútbol sala español. EFE

Le/jug/cmm

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