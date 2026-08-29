Duelo de estilos contrapuestos en Andorra

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Andorra La Vella/Eibar (Guipúzcoa), 29 ago (EFE).- El FC Andorra y el Eibar, ambos con tres puntos en las dos primeras jornadas, se citan en un duelo de estilos de juego contrapuestos con el objetivo de sumar la segunda victoria de la temporada.

El equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués, con Carles Manso como cabeza visible del equipo técnico, cuenta con las bajas del centrocampista Théo Le Normand, del defensa central Gael Alonso y el delantero centro 'Lauti' De León. Además, sigue sin estar inscrito el extremo izquierdo Enes Sali por problemas burocráticos.

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En el lado opuesto la principal novedad será la del portero Jesús Owono, que ha llegado procedente del Alavés Deportivo, después de estar cedido la temporada pasada en el club del Principado.

Los andorranos llegan al encuentro contra el Eibar después de dejar escapar un 0-2 favorable contra el Celta Fortuna y acabar cediendo por 4-2. Por tanto, necesitan mejorar a nivel de solidez defensiva y también adquirir más fortaleza mental y eso que en el debut en LaLiga Hypermotion golearon por 5-1 al Ceuta.

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Enfrente está el Eibar, que afronta su primer desplazamiento después de perder por 1-3 contra el Tenerife y vencer por 1-0 al Real Valladolid.

El objetivo del conjunto vasco, que cuenta con dos exjugadores del Andorra como Imanol García e Iván Gil, es sumar el segundo triunfo y no repetir la experiencia de la pasada temporada en la que estuvieron toda la primera vuelta sin lograr un triunfo a domicilio, algo que les lastró al final y les impidió entrar en la promoción de ascenso, a la que llegaron con opciones a la última jornada liguera.

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El entrenador armero, Jokin Aranbarri, logró la pasada semana su primer triunfo como entrenador de un equipo de fútbol profesional y mañana querrá completar este logro añadiéndole su primera victoria a domicilio de su corta historia como entrenador en la élite del fútbol español.

El principal obstáculo para lograrlo llegará por tener una plantilla mermada por las lesiones y con una baja muy importante como es la del experimentado centrocampista Sergio Álvarez, lesionado el pasado domingo y que permanecerá un tiempo indeterminado en el dique seco.

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Su ausencia podría ser cubierta con la presencia del canterano Mada, que ya le sustituyó el pasado domingo cuando abandonó el campo en el minuto 16.

Otras ausencias serán las de jugadores que todavía no se han podido estrenar esta temporada por arrastrar lesiones de largo alcance, como son los casos de Peru Nolaskoain, Lander Olaetxea e Imanol García de Albéniz.

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La nota positiva puede llegar con la reaparición del canterano Eric Pérez, que tras perderse por molestias el partido contra el Valladolid se ha entrenado con normalidad esta semana.

- Alineaciones probables:

FC Andorra: Pau López; Carrique, Diego Alende, 'Bomba', Martí Vilà; Efe Akman, Marc Domènech, Hugo Solozábal; Moró Sidibe, Jordi Cano y Hugo López.

SD Eibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez, Unai Elgezabal, Arbilla, Juan Bernat; Aleix Garrido, 'Mada'; Jon Guruzeta, Magunazelaia, 'Pejiño'; Jon Bautista.

Estadio: Nou Estadi de la FAF d'Encamp.

Hora: 17.00 horas. EFE

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