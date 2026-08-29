Espana agencias

Duelo de estilos contrapuestos en Andorra

Guardar

Andorra La Vella/Eibar (Guipúzcoa), 29 ago (EFE).- El FC Andorra y el Eibar, ambos con tres puntos en las dos primeras jornadas, se citan en un duelo de estilos de juego contrapuestos con el objetivo de sumar la segunda victoria de la temporada.

El equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués, con Carles Manso como cabeza visible del equipo técnico, cuenta con las bajas del centrocampista Théo Le Normand, del defensa central Gael Alonso y el delantero centro 'Lauti' De León. Además, sigue sin estar inscrito el extremo izquierdo Enes Sali por problemas burocráticos.

PUBLICIDAD

En el lado opuesto la principal novedad será la del portero Jesús Owono, que ha llegado procedente del Alavés Deportivo, después de estar cedido la temporada pasada en el club del Principado.

Los andorranos llegan al encuentro contra el Eibar después de dejar escapar un 0-2 favorable contra el Celta Fortuna y acabar cediendo por 4-2. Por tanto, necesitan mejorar a nivel de solidez defensiva y también adquirir más fortaleza mental y eso que en el debut en LaLiga Hypermotion golearon por 5-1 al Ceuta.

PUBLICIDAD

Enfrente está el Eibar, que afronta su primer desplazamiento después de perder por 1-3 contra el Tenerife y vencer por 1-0 al Real Valladolid.

El objetivo del conjunto vasco, que cuenta con dos exjugadores del Andorra como Imanol García e Iván Gil, es sumar el segundo triunfo y no repetir la experiencia de la pasada temporada en la que estuvieron toda la primera vuelta sin lograr un triunfo a domicilio, algo que les lastró al final y les impidió entrar en la promoción de ascenso, a la que llegaron con opciones a la última jornada liguera.

El entrenador armero, Jokin Aranbarri, logró la pasada semana su primer triunfo como entrenador de un equipo de fútbol profesional y mañana querrá completar este logro añadiéndole su primera victoria a domicilio de su corta historia como entrenador en la élite del fútbol español.

El principal obstáculo para lograrlo llegará por tener una plantilla mermada por las lesiones y con una baja muy importante como es la del experimentado centrocampista Sergio Álvarez, lesionado el pasado domingo y que permanecerá un tiempo indeterminado en el dique seco.

Su ausencia podría ser cubierta con la presencia del canterano Mada, que ya le sustituyó el pasado domingo cuando abandonó el campo en el minuto 16.

Otras ausencias serán las de jugadores que todavía no se han podido estrenar esta temporada por arrastrar lesiones de largo alcance, como son los casos de Peru Nolaskoain, Lander Olaetxea e Imanol García de Albéniz.

La nota positiva puede llegar con la reaparición del canterano Eric Pérez, que tras perderse por molestias el partido contra el Valladolid se ha entrenado con normalidad esta semana.

- Alineaciones probables:

FC Andorra: Pau López; Carrique, Diego Alende, 'Bomba', Martí Vilà; Efe Akman, Marc Domènech, Hugo Solozábal; Moró Sidibe, Jordi Cano y Hugo López.

SD Eibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez, Unai Elgezabal, Arbilla, Juan Bernat; Aleix Garrido, 'Mada'; Jon Guruzeta, Magunazelaia, 'Pejiño'; Jon Bautista.

Estadio: Nou Estadi de la FAF d'Encamp.

Hora: 17.00 horas. EFE

1002935

lrb-cc/vds-and/drl/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cerca del 60% de los adultos puede tener aterosclerosis sin saberlo, afirma un estudio elaborado entre más de 16.800 personas

El 57,1% de los participantes tenía placas de esta enfermedad pese a no haber mostrado síntomas ni haber sido diagnosticados previamente

Cerca del 60% de los adultos puede tener aterosclerosis sin saberlo, afirma un estudio elaborado entre más de 16.800 personas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Grapas, la leona rechazada y herida por su madre que se recupera en un safari de Alicante y que ha cautivado a las redes sociales: “Nuestros esfuerzos están funcionando”

El pequeño felino está paralizado de cintura para abajo por unas lesiones a cada lado de la columna. Las terapias y ejercicios están permitiendo que recupere la movilidad poco a poco

Grapas, la leona rechazada y herida por su madre que se recupera en un safari de Alicante y que ha cautivado a las redes sociales: “Nuestros esfuerzos están funcionando”

La forma más eficaz de perder peso, según un estudio: registrar lo que comes todos los días de la semana

Uno de los hallazgos que más ha llamado la atención a los investigadores es que la constancia tiene más importancia que la perfección a la hora de seguir unos hábitos alimenticios

La forma más eficaz de perder peso, según un estudio: registrar lo que comes todos los días de la semana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián