Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla de militares y herir a un sargento

Madrid, 29 ago (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas en Ceuta por apedrear en la madrugada del viernes al sábado a una patrulla de militares, de los que un sargento ha resultado herido leve.
Según indican a EFE fuentes de Interior, son cuatro los detenidos por este nuevo lanzamiento de piedras a una patrulla militar, mientras que fuentes de Defensa indican que el sargento herido ha sufrido una brecha al caer al suelo.
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Estas detenciones se producen después de que el pasado jueves doce personas fueran detenidas por una emboscada a otra patrulla de regulares en Ceuta, de las cuales once serán expulsados a Marruecos, tras ser condenadas. EFE
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