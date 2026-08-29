Cronología de un mes de polémica por el ático comprado por la Comunidad de Madrid

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Madrid, 29 ago (EFE).- Mientras la región sufría el peor incendio de su historia, la revelación de que el Gobierno autonómico pagó 6,3 millones de euros por un ático para usarlo como despacho temporal de Isabel Díaz Ayuso pasó a ser el tema más comentado del verano político madrileño. Un mes después, el Ejecutivo quiere dar por zanjado el asunto, pero la oposición considera que faltan explicaciones por dar.

Estos han sido los principales episodios de una polémica que marca el arranque de un curso que culminará con las elecciones autonómicas dentro de nueve meses.

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29 de julio. 'El País' publica que la Comunidad, a través de la empresa pública Planifica Madrid, compró en abril por 6,3 millones de euros un ático destinado a usarse como despacho temporal de Isabel Díaz Ayuso mientras se acometía una reforma en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Varios datos llaman la atención de la oposición: la ubicación del inmueble (Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, y en el que reside Díaz Ayuso); sus características (481 m2 con 200 de terraza, uso residencial); y la falta de información previa (tanto de la compra como de las obras que motivaban la mudanza).

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Ese miércoles está convocado un Consejo de Gobierno extraordinario por el terrible incendio que asola la Sierra Oeste desde días atrás. En la rueda de prensa posterior, el ático se cuela inevitablemente.

La presidenta explica que se tiene que hacer "una reforma integral" de la Real Casa de Correos y, mientras, "es lo suyo" buscar "un lugar donde, temporalmente, se puedan recibir reuniones institucionales". Censura "el día" y "la forma" en que se ha publicado la noticia, en plena emergencia por el incendio, denunciando una "campaña de desprestigio".

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"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no han comprado a Ayuso nada", recalca, a la vez que marca distancias con la gestión de Planifica Madrid: "La compra sé que es reciente y, a partir de ahí, no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica".

Veinticuatro horas después de estas primeras explicaciones, la Comunidad de Madrid anuncia que venderá el ático y destinará los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

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El encargado de comunicarlo es el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, figura central en el relato, pues Planifica Madrid está adscrita a la consejería que él dirige (Presidencia, Justicia y Administración Local).

El PSOE y Más Madrid consideran que Díaz Ayuso toma esta decisión porque "la han pillado", y la acusan de intentar “tapar un escándalo con el dolor de los incendios".

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Ese mismo día (30 de julio), varios medios publican que la pareja de la presidenta, el empresario Alberto González Amador, ha puesto en venta el piso donde viven, lo que a ojos de la oposición refuerza la tesis de que Díaz Ayuso quería un nuevo ático para su "uso personal".

"Mentiras y calumnias de la izquierda", según García Martín. "Todo el mundo tiene derecho a poder comprar o a poder vender un inmueble sin que eso sea del escrutinio público", afirma.

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Díaz Ayuso reaparece el 2 de agosto sin abundar en el asunto: se limita a declarar que el ático "está en venta" y que el dinero obtenido ayudará a "la reconstrucción de la Sierra Oeste".

Desde la oposición redoblan sus exigencias de información, y el PSOE-M incluso reclama una reunión extraordinaria de la Asamblea de Madrid. La presidenta responde, vía X, que le parece "raro" que la soliciten por este motivo y no por la crisis migratoria de Ceuta.

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El 5 de agosto, en una nueva intervención ante los medios, Díaz Ayuso niega rotundamente que quisiera hacer del ático su residencia. "Sería muy poco inteligente que, a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid, me buscara una casa de la que, además, no me voy a esconder, porque ¿qué voy a vivir, como si estuviera en un búnker?", argumenta.

Los pormenores de la operación los delega en García Martín. "Os tengo que remitir a la Consejería de Presidencia", contesta a las insistentes preguntas, y añade: "Planifica Madrid, a lo largo del año, compra y vende inmuebles, y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo".

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Por su parte, García Martín carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por usar este caso para "tapar sus vergüenzas" y reprocha que tanto él como "la mitad de los ministros de este país y muchos presidentes autonómicos" tienen residencia oficial, al contrario que el Ejecutivo madrileño.

El 7 de agosto, Planifica Madrid pone a la venta el ático ubicado en el paseo del General Martínez Campos, con un precio de salida de 6,69 millones de euros.

Ese mismo día se publica en el Portal de Contratación la adjudicación del contrato para el diseño y redacción del proyecto de las obras que se acometerán en otoño en la Real Casa de Correos. La licitación, adjudicada sin concurso y por un valor de casi 60.000 euros, recae sobre el estudio de Alejandra Pombo.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid abre diligencias a raíz de una denuncia de Iustitia Europa, que apunta a la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público en la compra del ático.

El 10 de agosto, la Fiscalía Provincial remite al mismo juzgado otras cuatro denuncias (tres de particulares y una del PSOE).

El último giro en la historia lo propicia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista con Europa Press publicada el 23 de agosto, afirma que sabía desde abril que la Comunidad buscaba "un local" que sirviera como despacho temporal de la presidenta.

También dice que "parece ser" que el ático "no se puede destinar a oficina", por lo que la Comunidad "deberá explicar por qué compró un local" inútil para tal fin.

Al día siguiente, Díaz Ayuso niega contradicción alguna entre su versión y la del jefe de su partido y asegura que el inmueble podía "albergar despachos" pese a su uso residencial. "Todo lo que digo se puede demostrar", insiste antes de zanjar con una réplica instantáneamente viral: "Está en venta; chao, pescao".

Aunque la presidenta opina que "no se puede estirar más este chicle", el 25 de agosto García Martín registra una comparecencia a petición propia en la Asamblea para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid. EFE