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Condenado a cárcel e internamiento por intentar asfixiar a una mujer en una playa de Vera (Almería)

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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de cárcel y ha impuesto nueve años de internamiento para tratamiento médico en un centro a un hombre que en julio de 2022 trató de asfixiar hasta la muerte a una mujer en una playa de Vera (Almería).

La sentencia, dictada en firme ante la conformidad de las partes, culpa al hombre de un delito de homicidio en grado de tentativa con la atenuante de reparación de daño, dado que antes del juicio ingresó una indemnización en favor de la víctima, y con la eximente incompleta de alteración psíquica.

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Según consta en la resolución judicial, consultada por Europa Press, el procesado tenía diagnosticado en el momento de los hechos un trastorno bipolar con episodio maniaco y con síntomas psicóticos, lo que alteraba significativamente sus facultades volitivas e intelectivas.

Así, y conforme a la acusación fiscal, el tribunal admitió la eximente parcial de responsabilidad del acusado, que abonó en favor de la víctima una indemnización de 8.120 euros. Asimismo, no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 200 metros de ella durante los próximos 14 años.

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Los hechos tuvieron lugar el 12 de julio de 2022 en la playa de las Ventanicas de Vera, donde sobre las 7,00 horas el hombre se acercó a la mujer "con intención de causarle la muerte", para lo que comenzó a asfixiarla hasta que la víctima perdió el conocimiento y cayó al suelo.

No obstante, el acusado fue sorprendido en el acto por otro hombre, ante lo que huyó del lugar de los hechos, lo que evitó que consiguiera su propósito. La mujer recibió tratamiento en el Hospital de Huércal-Overa ante las heridas sufridas, de las que tardó unos 45 días en curar físicamente.

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