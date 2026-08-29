Cita con la historia para los 'Redsticks' en Wavre

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Redacción Deportes, 29 ago (EFE).- La selección española masculina de hockey tiene este domingo (16.30 horas) una cita con la historia: 28 años después de su última presencia en una final mundialista, luchará en el Belfius Arena de Wavre (Bélgica) por su primer título universal ante Alemania, defensora de la corona que logró hace tres años en la India.

Los 'Redsticks' se han presentado en la lucha por la gloria de forma sorprendente e impactante, sobre todo después de deshacerse en semifinales (4-3) de la todopoderosa selección de Países Bajos en su templo de Amstelveen.

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El conjunto que dirige Max Caldas hizo gala de una magnífica defensa, contó con una actuación estelar del guardameta Luis Calzado, y pese a verse por detrás en el marcador reaccionó con una pegada tremenda y el acierto milimétrico de José 'Chefo' Basterra, autor de un triplete.

Los neerlandeses, que partían como claros favoritos, no se lo podían creer. Aun así, en un arreón final pasaron del 4-1 al 4-3, pero España supo resistir y acabó por celebrar una clasificación histórica, para el recuerdo.

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Estar en la lucha por el oro es fruto de un torneo en el que España comenzó con un segundo puesto en su grupo de la primera fase, tras Australia (ante la que cedió por 0-1) y la misma posición en la siguiente ronda.

En ella se ganó el acceso a la semifinal gracias a un triunfo precisamente ante Alemania por 2-1, con un doblete de Basterra que remontó la diana de Justus Weigand, y a un empate ante Bélgica (1-1) con tanto de Marc Miralles.

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España llega, por lo tanto, más que esperanzada e ilusionada a esta final mundialista, con el aval de la actuación en semifinales e incluso por dicho triunfo ante la escuadra de Andre Henning, que no obstante, tras esa derrota, ha ido a más con sus triunfos ante Australia (4-2) y Argentina (2-1), a la que superó en semifinales con una diana a los 54 minutos de Paul-Phillipp Kaufmann.

Los germanos, que también tienen la corona europea ganada el pasado año en Mönchengladbach tras golear a España en la semifinal (4-1) y Países Bajos en la final (2-1), parten como favoritos para lograr su cuarto título universal e igualar en el palmarés con Pakistán, pero España ha demostrado tener capacidad y argumentos para competirle a cualquiera y soñar con un éxito sin precedentes. EFE

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