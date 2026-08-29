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Cerdedo Cotobade (Pontevedra) se prepara para que Feijóo arranque este sábado el curso político

28/08/2026 El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela; la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; y el presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Luis López, en la Carballeira de San Xusto. GALICIA ESPAÑA EUROPA PONTEVEDRA AUTONOMÍAS POLÍTICA ÍÑIGO ROLÁN
28/08/2026 El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela; la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; y el presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Luis López, en la Carballeira de San Xusto. GALICIA ESPAÑA EUROPA PONTEVEDRA AUTONOMÍAS POLÍTICA ÍÑIGO ROLÁN
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La Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), está prácticamente lista para acoger este sábado el acto de inicio del curso político del PP y para recibir a cientos de militantes y simpatizantes, que podrán escuchar los mensajes del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, además del líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Este viernes, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acompañada por el presidente del partido en la provincia de Pontevedra, Luis López, y por el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, ha visitado la 'carballeira' para supervisar la puesta a punto para el acto, y ha avanzado que ese encuentro servirá, no solo para trasladar el proyecto del PP en Galicia y en España, sino que también será un "acto de reivindicación".

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Así, en declaraciones a los medios, Prado ha señalado que este sábado se dará "impulso" a todos los militantes y simpatizantes del PPdeG para que hagan llegar el proyecto del partido "a cada rincón de Galicia", un proyecto "centrado en resolver los problemas reales de los gallegos y gallegas", y "alejado del radicalismo y la algarada" en la que el BNG y su "conglomerado" de organizaciones pretende instalar a la Comunidad.

Además, ha añadido, el de este sábado será también un "acto de reivindicación de lo que Galicia merece, de lo que necesita y de lo que el Gobierno de España le ha negado". "También le vamos a pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones, porque queremos que sea el momento en que Alberto Núñez Feijóo presida esta gran país", ha explicado.

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Paula Prado ha proclamado que "España ya no aguanta más" la "política de inacción, de inmovilismo, de despropósito" del PSOE y sus socios de gobierno.

"CURSO POLÍTICO FRENÉTICO"

Por su parte, el presidente provincial del PP, Luis López, ha puesto en valor el "hermoso paraje" en el que se celebrará el acto y ha agradecido las "facilidades" dadas por el Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade.

Así, ha constatado que está "todo listo" para que este sábado el PPdeG vuelva a dar "otra muestra de unidad", reuniendo a cientos de simpatizantes, algo que "solo puede hacer el PP". "Todo listo para trasladarle al presidente Rueda y al presidente Feijóo que la provincia de Pontevedra esta preparada y comprometida con los retos que tenemos por delante, uno de ellos, el cambio de gobierno en España", ha recalcado.

Al respecto, ha señalado que se dará el pistoletazo de salida de un "curso político frenético", con las elecciones municipales y las generales en el horizonte, con el objetivo de ganar la confianza de los ciudadanos. "Y eso es lo que nos da credibilidad", ha añadido, al tiempo que ha recordado que el PP está "en la calle, escuchando a los vecinos, apoyándolos y dando soluciones a los problemas reales que tiene la gente".

Por su parte, Jorge Cubela ha mostrado su satisfacción por la celebración, un año más, del inicio del curso político del PP en su municipio. El regidor ha apelado a "hacer fuerza y ser una piña" para hacer frente a los retos de los próximos meses.

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EuropaPress

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