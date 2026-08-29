Carlos Gazapo, de hostelero a campéon de España de 100 kilómetros

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Ángela Muñoz Moya

Valencia de Alcántara (Cáceres), 29 ago (EFE).- El atleta extremeño Carlos Gazapo Bravo, que el 20 de septiembre intentará proclamarse campeón del mundo de los 100 kilómetros en Galicia, ha convertido una trayectoria deportiva marcada por las lesiones y la dificultad de compaginar el deporte con su trabajo como hostelero en una historia de superación para llegar a ser campeón de España y plusmarquista nacional de esa distancia de ultrafondo.

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A sus 40 años, en los que ha sido también campeón nacional de maratón y de 50 kilómetros, detrás de cada medalla está el esfuerzo añadido de su trabajo: Gazapo regenta, junto a su mujer, la cafetería-restaurante San Blas en Valencia de Álcantara (Cáceres), donde, además de gestionar el negocio, también sirve en las mesas y se organiza mediante turnos para poder compaginar su actividad profesional con el atletismo.

"El trabajo es lo primero", asegura a EFE el campeón, que reconoce lo díficil que le resulta compaginarlo con el deporte y la competición, pues se trata de "una combinación especialmente complicada durante las semanas previas a los grandes campeonatos".

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Conocido por servir un excelente café, el local de Gazapo ofrece comida tradicional de la tierra y menús muy variados, una labor que le exige mucha dedicación y, en ocasiones, condiciona su preparación deportiva.

"Es un orgullo enorme, porque ningún español ha corrido más rápido que yo en esa distancia", explica Gazapo sobre el récord nacional de los 100 kilómetros conseguido el año pasado en Málaga, con 6 horas, 21 minutos y 6 segundos. También admite que no llegaba con las mejores sensaciones, pero durante la carrera comprendió que podía batir la anterior plusmarca.

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Después de abandonar en la carrera de 100 kilómetros del Mundial de Bangalore en 2024 por un desfallecimiento en el kilómetro 87, Gazapo fijó su objetivo en la cita de Málaga en 2025, disputada sobre un circuito muy llano de 2,5 kilómetros por vuelta, aunque las sensaciones en los entrenamientos no le hacían pensar que estuviera preparado para batir el récord.

Pero al llegar a la recta final, sobre el kilómetro 75, miró el reloj y entendió que podía conseguirlo. El apoyo de su familia, presente durante la prueba, fue decisivo para afrontar el esfuerzo final.

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"No se me hizo nada duro", recordó sobre esa carrera tan especial para él, después de que una década antes tuviese que abandonar el deporte por varias lesiones, además de que el nacimiento de su hija Lucía le obligase a "contribuir en casa", ya que sólo trabajaba su mujer y él, resume, "apenas aportaba" lo que ganaba en un McDonalds.

El récord de España puso el broche a la trayectoria en la que Gazapo ha conseguido tres títulos nacionales en distancias diferentes. Fue campeón de España de maratón en 2021, de 50 kilómetros en 2022 y de 100 kilómetros en 2025, un palmarés que la propia Real Federación Española de Atletismo recoge entre sus principales logros.

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Su camino hasta la élite no fue sencillo. Gazapo comenzó en el atletismo en Valencia de Alcántara después de practicar fútbol, pero en 2014 tuvo que alejarse de la competición y de su pueblo durante varios años por motivos laborales y lesiones de rodilla y cadera. Su regreso a su localidad le permitió recuperar la actividad deportiva y volver a competir al máximo nivel.

Para Gazapo, "el ultrafondo exige tanto preparación física como fortaleza mental. Los últimos kilómetros de una carrera de 100 kilómetros pueden hacerse interminables, incluso cuando las sensaciones son buenas". En su último campeonato llegó a plantearse abandonar en el kilómetro 90, pero consiguió continuar y ganar.

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Según el cacereño, las carreras de larga distancia requieren una gran fuerza mental. "Vayas bien o vayas mal, los últimos kilómetros son muy complicados", explica.

La carrera más dura de su trayectoria fue la del Campeonato de España de 100 kilómetros de 2024, disputado en Sotillo de la Adrada (Ávila), donde el desnivel y las temperaturas extremas llevaron al límite al atleta. En los últimos tres kilómetros marchaba en cabeza, pero terminó tercero después de completar andando parte del tramo final.

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En esa carrera, su entrenador, Manuel Núñez Vivas, desempeñó un papel fundamental. Gazapo se define como una persona exigente consigo misma y reconoce que necesita que su entrenador le marque "los límites" para evitar sobrecargarse, ya que le conoce desde pequeño.

Gazapo asegura que, pese a las dificultades, intenta entregarse por completo a ambas facetas. "Yo doy mi 100 % tanto al negocio como al atletismo", afirma.

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Su familia, y especialmente su mujer, Cristina, también son piezas fundamentales en su carrera deportiva. Su apoyo le permite disponer del tiempo necesario para entrenarse y preparar las grandes competiciones; ella le cubre las horas que necesita para el deporte. "Si no fuera por ellos, no seguiría", aseguró el extremeño.

Ahora prepara el Campeonato del Mundo del 20 de septiembre en Ames (Galicia), con la intención de volver a competir al máximo nivel. Sabe que se encontrará con rivales preparados y un circuito exigente, pero confía en que, si consigue llegar en buenas condiciones y evita problemas de alimentación o lesiones, podrá luchar por un gran resultado.

En esta carrera, tiene un claro objetivo: "Me planteo batir mi propio récord, a pesar de que será un circuito muy duro"

Más allá de los títulos, Gazapo considera que el atletismo le ha enseñado una filosofía aplicable a la vida: "Si no trabajas, no eres nadie", afirma el atleta. Y resume lo que significa para él este deporte en pocas palabras: "Esfuerzo, disciplina y fuerza de voluntad". EFE

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