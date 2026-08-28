Villar, Beaufort y Notae arrancan la pretemporada en Manresa con molestias musculares

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Manresa (Barcelona), 28 ago (EFE).- El Kids&Us Manresa informó este viernes de que los bases Rafa Villar y Lucas Beaufort, y el escolta JD Notae arrancaron la pretemporada con molestias musculares, por lo que su vuelta a las pistas dependerá de la evolución de sus respectivas lesiones.

Los tres jugadores se ejercitarán aparte durante los próximos entrenamientos, y serán duda para los primeros compromisos de pretemporada, siendo el primero este domingo (12.00 horas) en Navàs ante el Cheshire Phoenix inglés.

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El catalán Rafa Villar tiene una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, el francés Lucas Beaufort tiene una sobrecarga en el recto femoral izquierdo, y el estadounidense JD Notae sufrió un control de cargas, por lo que su entrada en el equipo será progresiva, según informó el club del Bages en sus redes sociales.

Además de estas bajas por molestias musculares, tampoco se entrenan junto al resto del equipo a las órdenes de Diego Ocampo el ala-pívot búlgaro Yordan Minchev y el pívot canadiense Nick Ongenda, ambos concentrados con sus respectivas selecciones en estas ventanas FIBA. EFE

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jvs/vmc/cmm