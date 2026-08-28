Vidrios de seguridad y chapas blindadas: así era la cámara acorazada del Tesoro de Villena

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Alicante, 28 ago (EFE).- El Tesoro de Villena estaba protegido en el museo de la localidad (MUVI) con una cámara acorazada de 25 metros cuadrados y 3 metros de altura, vidrios de seguridad, chapas metálicas blindadas y un techo de doble chapa.

Fuentes municipales han detallado a EFE estas medidas de seguridad para mantener protegida la colección de piezas de oro, plata, hierro y ámbar de más de 3.000 años de antigüedad que este jueves de madrugada fueron robadas.

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El frente expositivo principal y los laterales son cristal de alta seguridad, mientras que la pared trasera está forrada con chapa metálica blindada. En ella está el acceso mediante puerta blindada con cerradura de seguridad de cinco puntos de anclaje.

El techo es de doble chapa de acero lisa de 10 milímetros de espesor, que refuerza el muro de contención.

Por otro lado, el sistema de alarma es concéntrico en cinco sistemas diferenciados o anillos de protección, que abarca el exterior y el interior. Las cámaras de videovigilancia cuentan con visión nocturna.

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De forma previa a la apertura del MUVI se recibieron dos auditorías de seguridad que establecieron las medidas y mejoras en algunos puntos, que fueron asumidas e implementadas.

El museo obtuvo el certificado necesario para su apertura conforme a las normas aplicables a las instalaciones museísticas con un sistema de seguridad nivel 3, y el traslado del Tesoro a su ubicación actual se realizó con autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, según las mismas fuentes.

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El MUVI permanece este viernes cerrado y sin fecha de reapertura tras el asalto exprés cometido la madrugada del jueves en el que al menos tres personas encapuchadas robaron gran parte del Tesoro de Villena, un conjunto de piezas de la Edad de Bronce con 3.000 años de antigüedad.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante continúa con la investigación del suceso y todas las hipótesis están abiertas. EFE

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