Un herido tras una agresión por arma de fuego en la calle en Socuéllamos (Ciudad Real)

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Toledo, 28 ago (EFE).- Un hombre ha resultado herido tras sufrir una agresión por arma de fuego en la vía pública en Socuéllamos (Ciudad Real), unos hechos que se están investigando y ya hay un detenido.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el aviso se ha recibido a las 17:10 horas como consecuencia de una agresión por arma de fuego en la calle Príncipe de la mencionada localidad, donde un varón de 35 años ha resultado herido de un disparo.

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En el operativo han participado Guardia Civil, Policía Local y una UVI con un médico, que ha trasladado al herido al hospital de Tomelloso.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que hay un detenido en relación a estos hechos, que están siendo investigados. EFE

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