Un ayuntamiento de Tenerife contrata para una charla al influencer que admitió que cuando era socorrista ponía en riesgo a mujeres para hacerse “héroe” y tener que salvarlas

El ‘tiktoker’ Miguel Assal en el podcast The Wild Project. (YouTube/The Wild Proyect)

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El Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife) ha presentado su nuevo proyecto de formación y autoprotección ciudadana con la contratación de Miguel Assal. El conocido tiktoker, que acumula millones de seguidores gracias a su contenido sobre primeros auxilios y soporte vital, impartirá una charla gratuita el próximo 31 de octubre. Sin embargo, este creador de contenido estuvo envuelto en una polémica el año pasado.

El fichaje del técnico devuelve a la actualidad la fuerte controversia que protagonizó a mediados del año pasado. Durante una entrevista en el pódcast The Wild Project, conducido por el youtuber Jordi Wild, Assal rememoró con tono distendido sus ocho años como socorrista en las playas de La Manga (Murcia). Lejos de centrarse en la prevención, el invitado admitió que alteraba intencionadamente la señalización del puesto para propiciar rescates y que “entrasen las chicas” al agua.

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Mientras a los niños los apartaban rápidamente para evitar riesgos mayores, permitían el paso a las mujeres que consideraban atractivas para intervenir después en lo que calificaba como “una corriente muy sencilla de rescatar”. Assal llegó a justificar entre carcajadas que la maniobra buscaba el reconocimiento personal al admitir que “al final tú quedabas como el héroe”, restándole gravedad años después tras asegurar que con “20 años, tío, era una locura”, mientras su compañero y él seleccionaban a quiénes dejaban pasar con frases como “venga, estas dos están bien, vamos allá”.

El ‘tiktoker’ Miguel Assal en el podcast The Wild Project junto a Jordi Wild. (YouTube/The Wild Proyect)

En medio del relato, el propio presentador apostilló que aquello formaba parte del “juego bonito”, una apreciación que el divulgador no solo no rebatió, sino que reforzó restándole gravedad por su edad de aquel entonces. Assal continuó describiendo cómo el puesto que gestionaban se convertía en un escenario para “salvar” a las jóvenes: “Era una corriente muy identificada que la teníamos que balizar. A veces decíamos: ‘No, hoy no balizamos”.

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La difusión de aquel fragmento provocó un alud de críticas en redes sociales por la irresponsabilidad de utilizar un servicio de salvamento público para fines personales y poner en riesgo la vida de las bañistas. La propia ministra de Sanidad, Mónica García, denunció el comportamiento en la red social X señalando que frenar el machismo pasa por algo tan sencillo como “no reírle las barbaridades a quien pone en riesgo la vida de las mujeres para ligar”.

Hay veces en las que los hombres pueden pensar qué hacer para frenar el machismo a su alrededor.



No reirle las barbaridades a quien pone en riesgo la vida de las mujeres para ligar es un ejemplo muy sencillo. pic.twitter.com/9oyvDxUzV2 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 24, 2025

“Uno de los más reconocidos a nivel nacional”

Por el momento, el consistorio tinerfeño no se ha pronunciado sobre las declaraciones en el pódcast del año pasado. La actividad continuará según lo previsto y estará dirigida exclusivamente a personas empadronadas en el municipio. El plazo para formalizar las inscripciones, que se tramitarán únicamente a través de la página web del Ayuntamiento, permanecerá abierto entre el 21 de septiembre y el 16 de octubre.

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El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, gobernado por la coalición entre Coalición Canaria, PP y Vox, ha informado del fichaje de Assal a través de su página web. Desde el consistorio describen al divulgador de contenido como “uno de los más reconocidos a nivel nacional” en materia de seguridad y primeros auxilios, destacando su capacidad para transmitir conceptos de autoprotección de manera directa y comprensible para el público.