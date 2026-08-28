España

Un ayuntamiento de Tenerife contrata para una charla al influencer que admitió que cuando era socorrista ponía en riesgo a mujeres para hacerse “héroe” y tener que salvarlas

Granadilla de Abona ficha al técnico que confesó alterar la señalización del mar para “hacerse el héroe” para impartir una charla sobre autoprotección en emergencias

El ‘tiktoker’ Miguel Assal en el podcast The Wild Project. (YouTube/The Wild Proyect)
El ‘tiktoker’ Miguel Assal en el podcast The Wild Project. (YouTube/The Wild Proyect)
Guardar

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife) ha presentado su nuevo proyecto de formación y autoprotección ciudadana con la contratación de Miguel Assal. El conocido tiktoker, que acumula millones de seguidores gracias a su contenido sobre primeros auxilios y soporte vital, impartirá una charla gratuita el próximo 31 de octubre. Sin embargo, este creador de contenido estuvo envuelto en una polémica el año pasado.

El fichaje del técnico devuelve a la actualidad la fuerte controversia que protagonizó a mediados del año pasado. Durante una entrevista en el pódcast The Wild Project, conducido por el youtuber Jordi Wild, Assal rememoró con tono distendido sus ocho años como socorrista en las playas de La Manga (Murcia). Lejos de centrarse en la prevención, el invitado admitió que alteraba intencionadamente la señalización del puesto para propiciar rescates y que “entrasen las chicas” al agua.

PUBLICIDAD

Mientras a los niños los apartaban rápidamente para evitar riesgos mayores, permitían el paso a las mujeres que consideraban atractivas para intervenir después en lo que calificaba como “una corriente muy sencilla de rescatar”. Assal llegó a justificar entre carcajadas que la maniobra buscaba el reconocimiento personal al admitir que “al final tú quedabas como el héroe”, restándole gravedad años después tras asegurar que con “20 años, tío, era una locura”, mientras su compañero y él seleccionaban a quiénes dejaban pasar con frases como “venga, estas dos están bien, vamos allá”.

El ‘tiktoker’ Miguel Assal en el podcast The Wild Project junto a Jordi Wild. (YouTube/The Wild Proyect)
El ‘tiktoker’ Miguel Assal en el podcast The Wild Project junto a Jordi Wild. (YouTube/The Wild Proyect)

En medio del relato, el propio presentador apostilló que aquello formaba parte del “juego bonito”, una apreciación que el divulgador no solo no rebatió, sino que reforzó restándole gravedad por su edad de aquel entonces. Assal continuó describiendo cómo el puesto que gestionaban se convertía en un escenario para “salvar” a las jóvenes: “Era una corriente muy identificada que la teníamos que balizar. A veces decíamos: ‘No, hoy no balizamos”.

PUBLICIDAD

La difusión de aquel fragmento provocó un alud de críticas en redes sociales por la irresponsabilidad de utilizar un servicio de salvamento público para fines personales y poner en riesgo la vida de las bañistas. La propia ministra de Sanidad, Mónica García, denunció el comportamiento en la red social X señalando que frenar el machismo pasa por algo tan sencillo como “no reírle las barbaridades a quien pone en riesgo la vida de las mujeres para ligar”.

“Uno de los más reconocidos a nivel nacional”

Por el momento, el consistorio tinerfeño no se ha pronunciado sobre las declaraciones en el pódcast del año pasado. La actividad continuará según lo previsto y estará dirigida exclusivamente a personas empadronadas en el municipio. El plazo para formalizar las inscripciones, que se tramitarán únicamente a través de la página web del Ayuntamiento, permanecerá abierto entre el 21 de septiembre y el 16 de octubre.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, gobernado por la coalición entre Coalición Canaria, PP y Vox, ha informado del fichaje de Assal a través de su página web. Desde el consistorio describen al divulgador de contenido como “uno de los más reconocidos a nivel nacional” en materia de seguridad y primeros auxilios, destacando su capacidad para transmitir conceptos de autoprotección de manera directa y comprensible para el público.

Temas Relacionados

PodcastRedes SocialesMachismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Tanto el Gobierno central como el de la región han hecho un llamamiento a la no violencia tras los episodios de los últimos días. Pasadas las 21.00 horas, la protesta continúa con destino a las playas del Trampolín y Benítez

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

España solicitó el pasado 24 de agosto ayuda de emergencia por valor de más de 32 millones de euros

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

Cuatro militares resultaron heridos en el ataque con piedras en Benzú, mientras el duodécimo detenido permanece en prisión provisional tras negar su participación en los hechos

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

El calzado que muchos usan en verano puede causar problemas en los pies si se utiliza durante horas: “No ofrece una buena sujeción del talón”

El podólogo Manuel Vidal explica qué características debe tener el calzado para evitar molestias, ampollas y problemas en los pies

El calzado que muchos usan en verano puede causar problemas en los pies si se utiliza durante horas: “No ofrece una buena sujeción del talón”

Vuelta al cole 2026-2027 en Navarra: fechas, calendario escolar y festivos

Navarra abre las aulas de las primeras comunidades autónomas de España: este es el calendario completo y consejos

Vuelta al cole 2026-2027 en Navarra: fechas, calendario escolar y festivos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

El tenso cruce que se ha hecho viral entre una vecina de Ceuta con una periodista por la crisis migratoria: “Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle”

Los vigilantes del CETI de Ceuta advierten que “se juegan la vida” por los fallos de seguridad: “Hay 25 farolas fundidas, los compañeros hacen la ronda con linternas del móvil”

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián