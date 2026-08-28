Temas del día de EFE España del sábado 29 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - A punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, el Gobierno trabaja para aumentar los lugares de acogida para los que todavía permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma, mientras se suceden los llamamientos a la población para evitar actos de violencia.

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PARTIDOS PP

Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre el curso político en Galicia en un acto público en el que intervendrán también el expresidente Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Los partidos diseñan ya sus estrategias de cara a las próximas elecciones generales y la agenda política del otoño presenta difíciles retos para el Gobierno, con la crisis de Ceuta por resolver, la falta de apoyos para los prometidos presupuestos y la reactivación de las investigaciones judiciales que le salpican.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023683312)

PLAN RECUPERACIÓN

Madrid - El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el mayor programa de inversión pública de la historia reciente de España, llega a su fin este 31 de agosto, cuando el Gobierno deberá tener completados sus hitos y objetivos, aunque el cierre administrativo definitivo se prolongará los próximos meses.

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(Texto) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022948234)

TURISMO MASIFICACIÓN

Palma - Organizaciones sociales y ecologistas convocan a la ciudadanía a formar una cadena humana en el centro de Palma para exigir a las instituciones medidas contra el impacto del turismo masivo sobre los recursos y la calidad de vida de Mallorca.

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ALIMENTACIÓN CONSUMO

Madrid - Los españoles vuelven de las vacaciones para enfrentarse al reto de llenar la nevera en una 'Operación Despensa' con unos precios que tenderán a subir pese a las ofertas de los supermercados que buscan abaratar la cesta.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022671561)

GASTRONOMÍA ARTE

Barcelona - Convertir la biografía del artista jienense Jimmy Millán en un menú degustación era el reto del chef francés afincado en Barcelona Gio Esteve, al frente del restaurante Virens, en el hotel Almanac, un proceso que ha culminado en una propuesta de siete platos que ambos han detallado en una entrevista con EFE. Lara Malvesí.

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ENSAYO SOCIEDAD

Zaragoza - La fatiga, la incertidumbre y la pérdida de confianza en el futuro han convertido el "preferiría no hacerlo" de Bartleby en un espejo del presente para el escritor zaragozano Daniel Gascón, que en 'Los nuevos Bartleby' analiza una sociedad marcada por la precariedad y la hiperconexión, aunque advierte en una entrevista con EFE que "si crees que no hay forma de mejorar las cosas, tampoco se te ocurre cómo". Naiare Rodríguez Pérez.

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VIDEOJUEGOS

Madrid - Cuando dos genios como George R.R. Martin (autor de ‘Juego de Tronos’) y Hidetaka Miyazaki (creador del fenómeno de los videojuegos ‘Dark Souls’) unieron sus fuerzas en 2022 para lanzar ‘Elden Ring’ ya se intuía algo grande en el horizonte. Ahora, 4 años después de su lanzamiento, llega por primera vez a Nintendo con la ‘Tarnished edition’, exclusiva de Switch 2.

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TIEMPO VERANO

Madrid - El último fin de semana de agosto se prevé tiempo estable con ascenso de temperaturas de forma generalizada en el centro y sur peninsular. Sólo se esperan lluvias débiles en Galicia y Asturias y en la isla de La Palma.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:00h.- Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre el curso político en Galicia en un acto público en el que intervendrán también el expresidente Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Carballeira de San Xusto.

SOCIEDAD

Belchite (Zaragoza).- MEMORIA HISTÓRICA.- El Ayuntamiento de Belchite realiza su tradicional homenaje a los supervivientes de la 'batalla de Belchite' y distingue a los 60 vecinos que siguen empadronados en la localidad y que nacieron en el marco de la contienda. Teatro Municipal.

10:30h.- Ribadavia (Ourense).- FIESTA HISTORIA.- La época medieval regresa a Ribadavia (Ourense), cuyo centro histórico se transforma en el escenario de una fiesta singular que reconstruye el ambiente judío del medievo. (Foto)

11:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- ENCIERROS S.S. REYES.- Sexto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con toros pertenecientes a la ganadería de Núñez de Tarifa. Salida desde los corrales de suelta (Cristo de los Remedios, 8).

12:00h.- Bilbao.- FIESTAS BILBAO.- Acto de entrega de los Acrósticos Bilbao Aste Nagusia 2026. Teatro Arriaga. (Texto) (Foto)

12:30h.- Verea (Ourense).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Ayuntamiento de Verea y el Comité de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova (Ourense) inauguran el Memorial de la Poza das Ras, una escultura de Xoán Torres Cidre para homenajear a cuatro represaliados en 1936.

15:00h.- Jerez de la frontera (Cádiz).- VENDIMIA JEREZ.- Las Fiestas de la Vendimia de Jerez 2026 comienzan hoy y se prolongarán durante 16 días. (Texto)

18:00h.- Lloret (Girona).- FIESTAS LLORET.- Llamada de los Figueralers joves y recogida de los Figueralers para dar comienzo a la 45ª Festa des Sequer 2026, con la posterior inauguración de la tradicional exposición de variedades de 'figa' y los Mercados Gastronómico y Artesanal. Ayuntamiento, Claustre y Sales des Convent.

18:00h.- Ponteareas (Pontevedra).- SAHARAUIS VACACIONES.- La entidad Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS) organiza una fiesta con actuaciones infantiles y musicales para despedir a los 305 niños saharauis que han pasado el verano en Galicia con el programa 'Vacaciones en Paz'. Plaza do Bugallal.

19:00h.- Valencia.- DANA CONCENTRACIÓN.- Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 celebran una nueva concentración para reclamar la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su papel en la gestión de la catástrofe que dejó 231 víctimas mortales. Plaza de la Virgen. (Texto)

19:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Cadena humana para reclamar medidas contra la masificación turística. De Plaza de España hasta el Consolat de Mar (Texto) (Foto) (Vídeo)Ma

22.00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Malas Lenguas Noche', de TVE. (Texto).

CULTURA Y TENDENCIAS

Irun (Gipuzkoa).- FESTIVAL MÚSICA.- Celebración del festival de música Bidasound que incluye conciertos de grupos como Maldita Nerea, Celtas Cortas y Burning. Ficoba

San Sebastián.- MÚSICA ELECTRÓNICA.- Celebración de la décima edición del festival de música electrónica Dantz Festibala que contará con la presencia de músicos y DJ como Ben Sims, referente británico del techno, y Kangding Ray, ganador del Goya 2026 a la mejor banda sonora por la 'Sirat', Miramón (Anfiteatro)

11:30h.- Mansilla de la Sierra (La Rioja).- ANA MARÍA MATUTE.- El poeta Benjamín Prado participa en los II Encuentros 'El Najerilla', que recuerdan la estancia de la escritora Ana María Matute en Mansilla de la Sierra. Casa de Islas.

12:00h.- Palma.- MÚSICA FESTIVAL.- Celebración del festival musical de doce horas Elrow Mallorca XXL Winamax en Recinto Son Fusteret. Recinto Son Fusteret.

12:00h.- Huelva.- FESTIVAL ISLANTILLA.- Rueda de prensa del director de cine Javier Fesser con motivo del homenaje que recibe en la XIX edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla 2026. Hotel Estival, Avenida de Islantilla S/N. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Los toreros Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez cierran las Corridas Generales de Bilbao 2026 con toros de Garcigrande. Plaza de Toros de Vista Alegre. (Texto) (Foto)

18:00h.- Palencia.- TOROS PALENCIA.- Primera corrida del abono de la Feria Taurina de Palencia, una goyesca con toros de El Capea y Carmen Lorenzo para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de Toros Campos Góticos. (Texto) (Foto)

21:00h.- Logroño.- FESTIVAL MUWI.- Conciertos de La M.O.D.A, Sanguijuelas del Guadiana, Depedro, La Milagrosa y Jiménez con Jota en el Festival MUWI de Logroño. Espacio Valbuena. (Foto)

21:30h.- Huelva.- FESTIVAL ISLANTILLA.- Clausura de la XIX edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla 2026, el más largo de los que se celebran en España, ya que se prolonga durante todo julio y agosto. hotel Estival, Avenida de Islantilla S/N. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Cartagena (Murcia).- MIGUEL RÍOS.- Concierto de Miguel Ríos, que clausura del ciclo Noches de Sal. Auditorio Paco Martín del Parque Torres.

EFE

ie/jlp

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