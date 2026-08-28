Sumar dice que el PSOE se equivoca en Ceuta y pide traslados urgentes a la Península

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Madrid, 28 ago (EFE).- Sumar cree que el PSOE "se equivoca" al enfocar la "crisis humanitaria" de Ceuta como un problema de seguridad y ha abogado por trasladar cuanto antes a los migrantes a la Península y tramitar su situación, algo especialmente urgente en el caso de los menores.

En un vídeo colgado en redes, la portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha marcado distancias con la estrategia de su socio en el Gobierno, convencida de que "las políticas de acogida son más eficientes y más seguras".

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A su juicio, no se trata de "controlar" la situación, sino de resolverla y España tiene herramientas y recursos.

Barbero atribuye los primeros disturbios en la ciudad autónoma a "redes organizadas de odio con la complicidad explícita del PP y de Vox": "Es fácil saber de qué lado estar cuando lo que tienes enfrente es gente impidiendo que se reparta comida", afirma.

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Durante la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el diputado de Sumar Enrique Santiago también ha discrepado con el Gobierno y ha puesto en cuestión la cooperación de Marruecos durante la crisis, colaboración de la que duda tanto la oposición como los aliados del Ejecutivo. EFE