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Sandra Alonso, tras dar a luz, vuelve al pelotón profesional con el Laboral Kutxa

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Bilbao, 28 ago (EFE).- La alicantina Sandra Alonso ha firmado por una temporada con el Laboral Kutxa-Euskadi y regresa así al pelotón profesional tras dar a luz en diciembre de 2025.

Alonso, de 28 años, paró en abril de 2025 cuando militaba en el Ceratizit Pro Cycling y después de ser madre en diciembre volvió a correr con el maillot del Eneicat-Be Call con el que fue tercera en el GP Eibar y bronce en el Campeonato de España contrarreloj.

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La pasada semana la ciclista de Torrevieja se colgó la plata en la contrarreloj de los Juegos del Mediterráneo y el lunes fue sexta en la prueba en línea.

"Fichar por el Laboral Kutxa es la mejor recompensa a todo el esfuerzo realizado este año. Siento que aún me queda mucho por ofrecer en el ciclismo y afronto esta oportunidad con la ilusión de quien empieza su primer año como profesional. He regresado más fuerte y habiendo demostrado un buen nivel competitivo", destaca Alonso en declaraciones difundidas por la escuadra vasca.

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La nueva corredora de la escuadra morada fija entre sus objetivos "disputar de nuevo la París-Roubaix", prueba en la que fue décima en 2022, y "regresar al Tour de Francia. "Espero que mi experiencia sirva para demostrar que la maternidad y el deporte de alto nivel son plenamente compatibles", recalca.

Por su parte, Ion Lazkano, nuevo mánager deportivo del equipo vasco a partir de 2027, destaca la "rapidez con la que Sandra ha recuperado un gran nivel competitivo tras ser madre, sus ganas y su ilusión".

"Todo el esfuerzo realizado merecían esta recompensa. Creo que el equipo y sus necesidades encajan a la perfección con lo que ella busca, un buen calendario y oportunidades en carreras tipo clásica o de media montaña. Su nivel máximo todavía está por llegar", subraya.

Alonso es el cuarto fichaje del Laboral Kutxa para la próxima temporada tras los ya anunciados de Maier Olano, Ayala Serrano y Maite Urteaga. EFE

ibn/jap

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