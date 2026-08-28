Rubén Albés: “Morata es un jugador ‘prime’; si está finalmente, estaremos contentísimos”

Guardar

Leganés (Madrid), 28 ago (EFE).- Rubén Albés, entrenador del Leganés, destacó este viernes que Álvaro Morata es un jugador “prime”, por lo que estarán “contentísimos” si “finalmente” ficha por el conjunto blanquiazul para esta temporada, y consideró que, si “se produce esa incorporación”, será “mérito” del club y Andrés Pardo, director deportivo.

“Me vas a permitir hablar poco del tema del fichaje en general. Si Morata realmente está finalmente con nosotros, estaremos contentísimos, porque incorporamos a un jugador ‘prime’ y sumamos en la delantera, que tenemos muy buen nivel, a un jugador más”, explicó el técnico en la rueda de prensa de la víspera de medirse al Eldense en casa.

PUBLICIDAD

Morata negocia su fichaje por el conjunto madrileño, procedente del Como, con el que está clasificado para la Liga de Campeones. “No estoy en las negociaciones. No te puedo decir cómo se convence a alguien, porque no estoy en ese proceso. Si se produce esa incorporación, el mérito será tanto del club como de Andrés Pardo, que son los que habrán tenido que hacer todo ese proceso de negociación”, aseguró.

Rubén Albés “no” dará por cerrada la plantilla con la llegada de Morata, sino que espera algún fichaje más, por ejemplo en la defensa, en la que Javi Hernández ha llegado ya a un acuerdo para su salida del Leganés.

PUBLICIDAD

“Estaba dentro del plan su salida, porque él tenía voluntad de buscar una alternativa el Leganés y el club tenía voluntad. Lo normal es que se llegara a un acuerdo entre ambas partes. Y estaba dentro del plan el encontrar una alternativa en esa posición”, expuso.

El Leganés recibe este sábado al Eldense, después de haber sumado cuatro de los seis primeros puntos con un 1-1 ante el Girona y con un 0-1 al Oviedo en el Carlos Tartiere. “Creo que un inicio muy bueno, teniendo en cuenta las dos visitas ante dos muy buenos rivales. Tenemos mucha ilusión en el partido que tenemos en Butarque este sábado y tenemos una responsabilidad importante”, explicó.

PUBLICIDAD

No sólo en el resultado, sino en “entregarle a la afición esa energía y esa bravura” de la que ha hablado en este inicio de curso.

“El año pasado sufrieron mucho la temporada pasada, la afición estuvo cuando las cosas no iban bien y queremos empezar bien y que sientan que las cosas pueden ser diferentes. Este es un equipo maduro, que tiene una mentalidad fuerte. Sabe y es consciente de la importancia de que demos una buena imagen en este primer partido en casa”, remarcó.

PUBLICIDAD

Y analizó a su rival: “El Eldense es un equipo competitivo, con una organización defensiva muy buena, que no es fácil generarle ocasiones y que después con la pelota sabe lo que hace y dónde tiene sus virtudes”. EFE