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RTVE presentará en el FesTval sus nuevos programas y la serie 'Rojo sobre blanco'

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Vitoria, 28 ago (EFE).- RTVE presentará en la XVIII edición del Festival de Televisión de Vitoria, FesTval, los nuevos programas de la temporada, ente ellos el concurso 'El Túnel: avanza y gana', presentado por Jesús Vázquez, y 'El escondite', por Grison, además de la serie policíaca 'Rojo sobre blanco', protagonizada por Hugo Silva y María Hervás.

La cadena de televisión pública ha anunciado este viernes las novedades que llevará a este Festival de Televisión, que se celebra entre el 7 y el 12 de septiembre en la capital vasca.

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Jesús Vázquez será la cara visible de 'El Túnel: avanza y gana’, nuevo concurso de estrategia en el que dos concursantes tratarán de avanzar por un túnel contestando correctamente a preguntas para llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.

Los concursantes que vayan salvándose se enfrentarán en duelos eliminatorios para llegar hasta el programa final y luchar por un premio de hasta 150.000 euros.

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El comunicador Dani Martínez estará al frente de ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos', el nuevo concurso musical familiar basado en un juego de mesa. La música, el juego y la diversión son los protagonistas de este formato en el que dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal colocando temas musicales de éxito de todas las épocas en orden cronológico.

'El escondite' es otras de las apuestas de entretenimiento familiar. Grison será el maestro de ceremonias de este formato en el que un grupo de famosos se enfrentarán "a una serie de rondas y a una final cargadas de tensión y diversión", ha destacado RTVE. El juego transcurre dentro de un decorado que representa una gigantesca casa con dos pisos y más de 120 escondites.

Javi Hoyos, Rosa López, Bertín Osborne, Inés Hernand, Jorge Garbajosa, Pepón Nieto, Belinda Washington, Kira Miró, Paco Tous, Vicco, Elena y Guillermo Furiase serán algunos de los rostros populares que participarán.

En el apartado de ficción llegarán Hugo Silva y María Hervás encabezando el reparto de ‘Rojo sobre blanco’, una serie policíaca con tintes de 'thriller' donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de una comisaría. Los protagonistas y sus compañeros resolverán diversos casos tratando de compatibilizar el trabajo, sus vidas familiares y el amor.

Las noches de La 1 en la nueva temporada volverán a contar con Henar Álvarez al frente de ‘Al cielo con ella’, donde convivirán las entrevistas con actuaciones musicales y humor.

RTVE también ha avanzado que diez años después del estreno de su primera edición, ‘MasterChef Celebrity' lo conmemorará con una temporada única. ‘MasterChef Celebrity Legends’ reunirá a 15 participantes de distintas ediciones que no ganaron, y que ahora tendrán una segunda oportunidad para hacerse con el trofeo, todo ello bajo la mirada del jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja.

Manuel Díaz, el Cordobés; Edu Soto, Juan Betancourt, Bibiana Fernández, Anabel Alonso, Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Florentino Fernández, David Bustamante, Ruth Lorenzo, María Escoté, Pocholo Martínez-Bordiu, Marina Rivers y Mala Rodríguez conforman el 'casting' del concurso.

Asimismo se presentará en Vitoria 'Estúpido Cupido', el primer microdrama en formato vertical de Playz, el canal joven de RTVE, una serie protagonizada por creadores de contenido. EFE

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