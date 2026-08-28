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Rangers y Celtic jugarán a puerta cerrada

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Londres, 28 ago (EFE).- El Celtic y el Rangers tendrán que jugar su próximo partido de la Copa Escocesa a puerta cerrada debido a los incidentes que protagonizaron sus aficionados la temporada pasada, cuando se enfrentaron en semifinales de dicho torneo.

En el duelo de semifinales de la campaña anterior, el Celtic pasó en la tanda de penaltis, lo que produjo una invasión de campo por parte de aficionados de los dos equipos.

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La sanción se hará efectiva cuando los dos equipos comiencen a competir en el torneo a partir de enero. Además, ambos clubes están avisados de que si se repite algún tipo de incidente, la sanción se alargará un partido extra.

Rangers y Celtic tendrán que pagar 100 000 libras (126 000 euros) al equipo al que se enfrenten en esa ronda de la liga escocesa.

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El Celtic ha reprochado que el encuentro por el que han recibido la sanción no se jugó en su campo y han asegurado que la sanción es "desproporcionada".

"Estamos sorprendidos por este castigo desproporcionado por una relativamente pequeña invasión de campo en un momento de emoción y celebración. Nuestro equipo nunca ha defendido que los aficionados entre al campo y hemos tomado acciones contra ello cuando ha ocurrido. Sin embargo, entendemos que las emociones forman parte del fútbol y hubiéramos esperado que el contexto y los diferentes comportamientos se hubieran tenido en cuenta", dijo el Celtic en un comunicado.

"Otra importante distinción es que, en esta ocasión, el Celtic no jugaba en casa y no era responsable de las medidas de seguridad", agregó el club escocés. EFE

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