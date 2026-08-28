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Nuevo récord para Iván Ortolá, el más rápido de la práctica oficial de Moto2

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El español Iván Ortolá (Kalex) protagonizó un nuevo récord absoluto de la categoría en la práctica oficial del Gran Premio de Aragón de Moto2 que se disputó este viernes en el circuito Motorland de Alcañiz.

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Ortolá fue el más rápido con un registro de 1:49.791 con el que batió la anterior plusmarca, establecida en 2025 por el brasileño Diogo Moreira (Kalex) con 1:49.940.

El líder del Mundial, Manuel González (Kalex), acabó en la sexta posición (1:50.304), a poco más de medio segundo de Ortolá.

Como ya sucediese en los libres matinales, el español Alonso López (Kalex) volvió a ser la primera referencia -aunque luego acabó segundo tras Iván Ortolá-, con un registro de 1:50.547 en la cuarta vuelta, que un giro más tarde rebajó hasta 1:50.420, seguido por los también españoles Izan Guevara (Boscoscuro) e Iván Ortolá (Kalex).

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Por entonces, al líder de la categoría, Manuel 'Manugas' González (Kalex), le costó algo conseguir un buen ritmo, aunque en la octava vuelta logró ascender hasta la séptima posición con un 1:50.793 que, al menos, le permitía estar entre los mejores de la categoría, pero todavía con mucho tiempo de entrenamiento por delante.

López no se conformó con su registro y en la octava vuelta lo rebajó hasta 1:50.380, mientras sus rivales no parecían estar preocupados por la situación de la práctica oficial y sólo el neerlandés Collin Veijer (Kalex) había rebajado su mejor tiempo en el mismo giro, para situarse sexto con 1:50.747.

Ya en el último tercio de la práctica oficial comenzaron a darse los primeros movimientos en la tabla de tiempos, en la que el australiano Senna Agius (Kalex) primero ascendió hasta la segunda posición y luego doblegó al propio Alonso López al rodar en 1:50.009.

No fue el único que batió a López, pues por detrás llegó también Daniel Holgado (Kalex), que se quedó a 31 milésimas de segundo del neerlandés.

Y no paró ahí el piloto de la escudería CFMoto de Jorge Martínez 'Aspar', que en la siguiente vuelta y con todos los parciales en vuelta rápida, se puso líder con un tiempo de 1:49.921, el primero en rodar en ese segundo, que además era récord absoluto de la categoría, al batir el 1:49.940 del año pasado de Moreira.

Duró poco la alegría de Holgado, pues Iván Ortolá, por apenas unas milésimas de segundo (58), rodó en 1:49.791, para establecer un nuevo récord absoluto apenas unos segundos más tarde.

Ortolá acabó como el referente de la categoría, por delante de Daniel Holgado, Senna Agius, Alonso López, Celestino Vietti, Manuel González, Daniel Muñoz, Alex Escrig, Collin Veijer, Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Barry Baltus, Ángel Piqueras y Taiyo Furusato, que fueron los que entraron en la segunda clasificación.

El hispano-colombiano David Alonso (Kalex) fue la nota negativa de la práctica oficial, al no poder entrar en la segunda clasificación con el decimoctavo tiempo de la práctica, a casi un segundo del registro de Ortolá. EFE

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