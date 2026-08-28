Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí (Lleida)

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Barcelona, 28 ago (EFE).- Un excursionista de 26 años ha muerto este viernes al caer por una pendiente en la zona del Estany Gémena de Dalt, en la Vall de Boí (Lleida).

Según han informado los Bomberos, a las 12:47 horas han recibido el aviso de un excursionista que alertaba que su compañero había caído por una pendiente hasta una zona de difícil acceso y que no contestaba.

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Los Bomberos han desplazado al lugar a un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los efectivos de los Bomberos han localizado a las 13:18 horas el cuerpo del montañero, que ya estaba muerto, según ha certificado el médico del SEM.

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Los Bomberos se han quedado en el lugar custodiando a la víctima mientras se trasladaba a su acompañante hasta Pont de Suert (Lleida), donde ha recibido atención psicológica por parte del SEM.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre la muerte de este excursionista. EFE