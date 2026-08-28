Memorialistas llevan al Defensor del Pueblo el caso de la Cruz de los Caídos de Cáceres

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Cáceres, 28 ago (EFE).- Una quincena de asociaciones de memoria histórica y democrática de Extremadura han presentado este viernes una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo por la situación de la conocida como Cruz de los Caídos de Cáceres, tras anunciar que formularán alegaciones contra el expediente iniciado por la Junta de Extremadura para declarar el monumento bien de interés cultural (BIC).

Las organizaciones memorialistas han señalado que más de 3.600 personas han respaldado mediante su firma la retirada de la cruz de Plaza América del espacio público, al considerar que se trata de un "vestigio franquista incompatible con los principios democráticos y con la legislación de memoria democrática".

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La queja pretende que el Defensor del Pueblo determine si la declaración como BIC promovida por la Junta puede impedir el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que incluyó la Cruz de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada hace tres meses.

Los colectivos han recordado que el plazo establecido para ejecutar esa retirada concluyó el pasado 25 de agosto sin que el Ayuntamiento de Cáceres haya procedido a desmontar el monumento, por lo que reclaman que se determine si la tramitación del BIC puede estar utilizando esta figura de protección patrimonial para "impedir la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática".

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Asimismo, las asociaciones presentarán alegaciones al expediente de declaración BIC, vinculado al acuerdo político regional entre PP y Vox y cuyo objetivo, a su juicio, sería garantizar la permanencia de un monumento levantado durante la Guerra Civil en homenaje a los combatientes franquistas.

Los memorialistas han cuestionado además la utilización en el expediente de trabajos historiográficos cuyos autores han denunciado públicamente que sus investigaciones fueron empleadas para justificar la declaración patrimonial pese a que sus conclusiones no respaldarían esa interpretación.

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Por estos motivos, las asociaciones han reclamado la dimisión de la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta, Adela Rueda, a la que responsabilizan de la tramitación del expediente y consideran que está "deteriorando la credibilidad de las instituciones culturales extremeñas".

Los colectivos han recalcado que la Cruz de los Caídos fue promovida por el Ayuntamiento franquista de Cáceres en 1937 e inaugurada durante la Guerra Civil como monumento de homenaje a los combatientes franquistas, con lemas de exaltación del régimen y simbología falangista que posteriormente fueron modificados.

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También han señalado que el pleno municipal aprobó por unanimidad en 2004 su traslado al cementerio, aunque nunca llegó a ejecutarse.

Las asociaciones han anunciado que mantendrán su campaña para reclamar la retirada del monumento y han agradecido el respaldo recibido de ciudadanos y del colectivo de artistas, escritores y creadores de Cáceres.

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Este ha expresado su apoyo por la repercusión que, a su juicio, tiene el mantenimiento de estos vestigios de cara a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031. EFE

evp/csc/ram