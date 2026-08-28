Marco Garcés: "Nosotros siempre queremos más"

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Vigo, 28 ago (EFE).- El mexicano Marco Garcés, director deportivo del Celta, destacó la dificultad de visitar estadios con ambientes tan calientes como los que su equipo se va a encontrar en Glasgow y Marsella, además de que tendrán que recibir en Balaídos a equipos “muy potentes” como la Juventus o el Bournemouth.

“Nos han tocado rivales importantes, rivales que están acostumbrados a estar en la Liga de Campeones. El sorteo parece bastante duro, con rivales de mucha envergadura como Marsella y Juventus, otros que vienen muy fuertes como Bournemouth”, comentó.

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El máximo responsable del área deportiva incidió en que tendrán “una ruta difícil”, pero en el club “queremos más” después de alcanzar los cuartos de final en la edición del año pasado.

“Es una ruta difícil, pero esto es lo que uno espera cuando calificas a uno de estos torneos. Somos ambiciosos, nosotros siempre queremos más”, apuntó Marco Garcés, a quien le ilusiona especialmente el duelo contra el Celtic por la “hermandad” entre ambos clubes. EFE

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dmg/cmm