Los grupos políticos de Ceuta rechazan la violencia y piden protestas pacíficas

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Los portavoces de los grupos políticos con representación en la Asamblea de Ceuta y dos diputadas no adscritas han suscrito una declaración conjunta en la que vuelven a pedir al Gobierno de España que "actúe de manera inmediata" para recuperar la normalidad y condenan "con total rotundidad" el uso de la violencia en las manifestaciones ciudadanas.

El aumento de la tensión en las calles que se vive desde el miércoles ha derivado en episodios de hostilidad contra personas migrantes y contra la prensa, incluso contra ceutíes musulmanes. Hoy, la clase política ceutí sale al paso de las circunstancias y pide "la unidad de los ceutíes al servicio de una causa de todos, al margen de credos, culturas u orígenes".

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Todos los representantes políticos ceutíes consideran "legítimas y plenamente justificadas las manifestaciones y concentraciones que se celebren para exigir la apuntada vuelta a la normalidad y la recuperación de la tranquilidad, pero siempre de manera pacífica y ordenada", sin poner en peligro "la convivencia".

"Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta", reza una parte de la declaración institucional leída a las 13:00 en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea por el presidente, Juan Vivas, acompañado por representantes de todos los partidos a excepción de Ceuta Ya! y Vox, que también firmaron el texto.

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La declaración advierte de que "se adoptarán las medidas sancionadoras que correspondan contra quienes cometan actos vandálicos o causen daños al mobiliario urbano". "Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia", han expresado los portavoces por medio del texto tras reunirse en junta extraordinaria.

"No tenemos mucho tiempo" El presidente ha advertido de que las medidas para recuperar la vida ceutí deben tomarse cuanto antes, al objeto de "salir reforzados de este duro trance, el más duro de la historia reciente de Ceuta".

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"Para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo, es necesario que el Gobierno de la Nación actúe, de manera inmediata, sin más dilación, al objeto de recuperar la normalidad, mediante el retorno a su país, de acuerdo con la Ley, de quienes participaron de la entrada masiva y aún permanecen en nuestra ciudad", han dicho.

Han vuelto a pedir "reforzar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; reparar los daños que la crisis está causando en el tejido productivo, trabajadores, empresas y autónomos; garantizar el funcionamiento de los servicios; blindar la inviolabilidad de la frontera; atender la emergencia humanitaria derivada de la crisis".

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Vivas ha recordado una vez más que Ceuta se encuentra "sumida en una situación límite, al borde del colapso; una situación de alto riesgo para la seguridad ciudadana; el normal funcionamiento de los servicios; la sanidad y la salud pública; el mantenimiento de la actividad económica y del empleo; la convivencia; la confianza en el futuro; y la Seguridad Nacional".

"Ceuta ha perdido su forma de vida y la tranquilidad, ha dejado de ser lo que era antes del pasado 30 de julio", han lamentado.

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