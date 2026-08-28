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Los carburantes llevan la inflación al 4,3 % en agosto, su máximo desde 2023

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Madrid, 28 ago (EFE).- La inflación se disparó al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde febrero de 2023, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un contexto de persistencia del conflicto en Oriente Medio y la retirada progresiva de las medidas fiscales de apoyo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios al consumo (IPC) de agosto, que muestra una aceleración de la inflación de siete décimas respecto a julio (3,6 %), un mes que ya marcó cuatro décimas más que en junio (3,2 %).

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El IPC de agosto se sitúa así en la tasa más alta desde febrero de 2023 (6 %), una fecha que todavía acusaba las consecuencias de la crisis inflacionaria desatada con el inicio de la guerra en Ucrania.

Aunque el INE no ofrecerá los datos detallados hasta el próximo 15 de septiembre, sí ha avanzado que el repunte de la inflación está relacionado con el encarecimiento de los carburantes, que en agosto del pasado año se abarataron, así como, en menor medida, con los alimentos, que han bajado menos.

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El Ministerio de Economía ha achacado la subida "principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del shock energético derivado de la guerra en Irán" y ha recordado que sigue en vigor el plan de respuesta al conflicto.

Este plan de respuesta, adoptado a finales de junio, estableció descuentos decrecientes para el impuesto de hidrocarburos que se aplica a los carburantes, de 15 céntimos el litro en julio, 10 céntimos el litro en agosto y 5 céntimos el litro en septiembre, su último mes de vigencia.

Al mismo tiempo, reguló una cláusula de salvaguardia que se activaría si alguno de los carburantes se encarecía más de un 15 %, como ocurrió en el caso del diésel en julio (subida del 15,7 %), por lo que el descuento de este producto se ampliará a 20 céntimos el litro en septiembre.

La gasolina, en cambio, no alcanzó el umbral del 15 % (subió un 7,3 % en julio), por lo que su descuento pasará de los 10 céntimos por litro en agosto a los 5 céntimos por litro en septiembre, tal y como estaba previsto.

El decreto no prevé la activación de nuevos descuentos vinculados a los precios de agosto, ya que estos datos no se conocerán hasta el 15 de septiembre y la vigencia del plan termina a finales de ese mes.

Ante este nuevo repunte de la inflación, UGT ha reclamado la revisión inmediata del salario mínimo interprofesional (SMI), así como la incorporación de cláusulas de garantía salarial en los convenios que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores.

El INE también ha publicado este viernes el avance de la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por ser los más volátiles, que se moderó una décima en agosto, hasta el 2,9 %.

En términos mensuales, los precios subieron un 0,7 % respecto a julio, un aumento cuatro décimas superior al de ese mes (0,3 %) con el que encadenan siete meses consecutivos de incrementos. EFE

(infografía)

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