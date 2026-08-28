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La Real Sociedad se estrena en Anoeta y pone a prueba las buenas sensaciones del Espanyol

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San Sebastián/Barcelona, 28 ago (EFE).- Real Sociedad y Espanyol se miden este sábado en Anoeta en el que será el primer encuentro de la temporada de los donostiarras como locales, después de haber encajado fuera de casa dos derrotas, lo que les obliga desde ya a estrenar su casillero ante un rival que quiere confirmar las buenas sensaciones del inicio de campaña.

El cuadro txuri urdin llega a su primer compromiso en su feudo tras haber perdido como visitante los dos primeros partidos ligueros ante rivales difíciles, el Real Betis y el Real Madrid.

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Los de Matarazzo cayeron el pasado viernes 1-0 en La Cartuja y este último miércoles 4-1 en el Bernabéu, pese a haber llegado a este último partido igualado a 1-1 en el descanso y jugar de tú a tú contra el cuadro de Jose Mourinho. Pero después de una buena primera hora de partido, el conjunto vasco se desinfló y terminó perdiendo por tres goles de diferencia.

La Real Sociedad podrá contar con Mamadou Sarr, su flamante primer fichaje, central senegalés que acaba de llegar para fortalecer la zaga central, una de las prioridades de la dirección deportiva.

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Tras una jornada intersemanal con muchas rotaciones en la alineación, algunos de los jugadores importantes de la plantilla descansaron con vistas a un partido vital para poder cosechar los primeros tres puntos frente a su afición.

Así, jugadores como Guedes, Soler, Óskarsson o Barrenetxea no partieron de inicio y disputaron media hora o menos de juego. Otros, como Oyarzabal o Aramburu, tuvieron que retirarse antes de transcurrida una hora de juego.

Karrikaburu no ha entrenado junto a sus compañeros. En su lugar, lo ha hecho Gorka Carrera, quien ya viajó con el primer equipo este miércoles, mientras que Gorrotxategi sigue entrenando con el grupo y podría ser la gran novedad en la convocatoria de mañana.

El Espanyol visita a la Real Sociedad con el objetivo de prolongar sus buenas sensaciones en el inicio de curso, tras ganar al Levante (3-0) y perder, pese a la buena imagen, contra el Real Madrid (1-2), una dinámica que espera apuntalar con tres puntos más.

El conjunto blanquiazul asume que afronta un reto complejo en Anoeta. En las últimas diez visitas del Espanyol en LaLiga al feudo vasco, el balance es claramente favorable al anfitrión con seis victorias para la Real Sociedad, una para el Espanyol (en el curso 2015-16, 2-3) y tres empates.

El encuentro de la temporada pasada, además, fue especialmente amargo para los catalanes, ya que pasaron de dominar 0-2 el partido en la primera parte a ver como el cuadro local firmaba el 2-2 tras el descanso. El vestuario periquito tomó nota de la lección y se prepara para un pulso que exigirá su mejor versión.

El entrenador, Manolo González, no podrá contar con los delanteros Javi Puado y Kike García, ambos lesionados. Tampoco estará el central uruguayo Leandro Cabrera, sancionado. El lateral Rubén Sánchez no entrará en la convocatoria por motivos técnicos y no se descarta que pueda salir del club.

Por otra parte, el extremo Bryan Zaragoza, último fichaje del Espanyol, tampoco se desplazará a San Sebastián. El jugador estará disponible para el siguiente encuentro, el domingo 6 de septiembre contra el Sevilla.

- Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel, Soler, Sucic; Barrenetxea, Óskarsson y Kubo.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Unai Núñez, Hinojo; Urko González, Javi Hernández, Edu Expósito; Calatrava, Dolam y Roberto Fernández.

Árbitro: Pendiente de designación.

Estadio: Anoeta

Hora: 19:00 CET.

EFE

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pbl/is-dpb/vmc/jap

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