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La mujer asesinada en Huelva residía en Alemania y viajaba con su pareja en una caravana

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Huelva, 28 ago (EFE).- La mujer de 47 años que ha sido asesinada presuntamente por su pareja y esta, un hombre de 60 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva), eran residentes en Alemania y estaban de paso en la localidad viajando en una autocaravana con la que recorrían varios puntos de la Península.

Así lo han indicado a EFE este viernes fuentes próximas a la investigación, que ha añadido que al presunto autor de los hechos no le constan antecedentes en bases de datos españolas y la víctima no estaba incluida en el Sistema Integral de Violencia de Género en España.

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El hombre, E.S., de nacionalidad italiana y que viajaba, como su pareja con un permiso de conducir expedido en Alemania donde ambos residían, no opuso resistencia a los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron y pasará a disposición judicial en los próximos días.

El cuerpo de la mujer, S.S.P., de nacionalidad alemana, fue localizado en la vía pública por agentes de la Policía Local que se aproximaron a la zona alertados por el 112, donde se recibió una llamada que informaba de la presencia de una mujer "inmóvil" y sin reacción alguna en la Avenida del Atlántico.

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En el marco de la investigación para esclarecer los hechos, los investigadores han solicitado ya autorización para registrar el vehículo en el que presuntamente viajaban ambos, han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, tras conocer los hechos ha mostrado, a través de sus redes sociales, su "consternación y dolor" por lo sucedido, que ha calificado de "hecho terrible".

También ha enviado "todo su cariño" a familiares y amigos de la víctima. EFE

lra/so/vg/jls

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