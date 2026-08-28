La indisposición de Julián Alvarez, la lesión de Sorloth y el rompecabezas de Simeone

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Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 28 ago (EFE).- Traspasado Antoine Griezmann al Orlando City, indispuesto Julián Alvarez con las dudas sobre su futuro, lesionado Alexander Sorloth y a la espera del mercado, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tiene de nuevo un rompecabezas para componer la delantera para el partido del sábado en Sevilla.

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“La ausencia de Álex (Sorloth) nos hace daño, porque es importantísimo para nosotros, y en esta situación que estamos atravesando con Julián repercute mucho más en lo que se ve en el equipo. El equipo está tratando desde el esfuerzo colectivo buscar soluciones para encontrar situaciones que nos generen poder ganar los partidos y tener situaciones de gol en las cercanías de la portería. Estamos trabajando con ellos en esa consciencia de entender que esto está sucediendo y que lo vamos a mejorar colectivamente”, valoró el técnico este viernes en conferencia de prensa tras el entrenamiento.

Ademola Lookman ha sido el delantero hasta ahora en las primeras dos jornadas. Tiene números apreciables sobre la portería contraria: nueve tantos con el Atlético desde su llegada en enero pasado o 55 en 137 encuentros antes con el Atalanta, pero sin punto de comparación con los delanteros naturales del Atlético que partían en la planificación de la temporada, ya sea Julián Alvarez o Sorloth, a la espera de la llegada de, al menos, otro recurso más para arriba.

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Simeone entiende que el mejor rendimiento de Lookman está en otra posición, pero la situación actual lo exige jugar en el ataque. “Sé que no es tu lugar, nos tienes que ayudar”, le ha dicho el técnico, según reveló el entrenador, que contará con él de inicio en Sevilla, a juzgar por las pruebas tácticas del jueves.

“Es un chico noble, que se está esforzando muchísimo por el colectivo, pero le está faltando lo que él disfruta, que es gambetear, tener uno contra uno y se lo vamos a devolver cuando tengamos a los chicos de arriba para poder compartir ese espacio del campo que nos hace mejor como equipo”, apuntó Simeone después del 2-2 con el Villarreal del pasado domingo.

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Pese a ello, el Atlético ha marcado cuatro goles en dos partidos en este inicio de la competición. Dos al Málaga, anotados por Kang in Lee y Álex Baena, también llamados a una responsabilidad ofensiva, sobre todo como generadores de ocasiones, pases y golpeos de larga y media distancia; y dos al Villarreal, del defensa Marc Pubill y de Giuliano Simeone, entonces como extremo, cuando su equipo se volcó a por la igualada.

El pasado jueves, entre las pruebas del once titular para Sevilla, Simeone mantuvo inamovible a Lookman en la delantera, pero probó diferentes combinaciones a su lado, como el adelanto de Giuliano Simeone, delantero de origen y ahora extremo o carrilero. El argentino formará inicialmente, salvo giro imprevisto, en el lado derecho del esquema.

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Kang in Lee, que apunta el once entre líneas, o Álex Baena, que empezaría en la izquierda si finalmente es titular en Sevilla, también pueden jugar en ataque, pero más como segundos punta que como referencias. Ninguno de ellos son goleadores de verdad. Arnau Ortiz, el mejor anotador del filial el curso pasado, con 23 tantos y con ficha ahora en el primer equipo, es extremo izquierdo, aunque en la pretemporada también ha actuado en la punta debido a las ausencias.

Es el rompecabezas ofensivo actual de Simeone, mientras reivindica los “delanteros importantes” que tiene en Julián Alvarez y Sorloth en sus últimas comparecencias, cuya dimensión es aún mayor entre el vacío que ha dejado la salida de Antoine Griezmann al Orlando City. Ha venido Kang in, pero no es tan goleador como él.

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Porque el Atlético ya no cuenta con los 14 goles y siete asistencias del atacante francés la pasada campaña, pero sobre todo sin los 212 tantos y 101 pases decisivos que computó en sus 501 encuentros a las órdenes del entrenador; está pendiente de qué ocurre con el futuro de Julián Alvarez, que reapareció entre la bronca del público el pasado domingo ante el Villarreal, pero que no jugará ya este sábado en Sevilla; espera la evolución de una lesión muscular de Alexander Sorloth, sufrida hace dos semanas y media, y aguarda al fin del mercado.

Julián Alvarez, indispuesto los últimos tres entrenamientos, de miércoles a viernes, no entrará en la convocatoria para Sevilla.

Y su continuidad en el Atlético más allá es incierta. Su deseo es jugar en Barcelona, el club rojiblanco ya ha advertido de que no lo traspasará allí y sólo hay dos opciones para él: o seguir en su actual equipo o ser vendido al Arsenal, si la entidad inglesa finalmente aborda el traspaso. Quedan cinco días de plazo.

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El atacante argentino, aún en todos aquellos meses aciagos de octubre de 2025 a febrero de 2026, terminó la pasada temporada con veinte goles (diez de ellos en la Liga de Campeones) y nueve asistencias en 49 partidos. En sus 107 encuentros con el conjunto rojiblanco en dos años, aportó 49 goles y entregó 17.

Fue necesario en ambos cursos, como Sorloth, que logró 20 goles en 54 duelos en 2025-26 y 24 en 53 choques en 2024-25, pese a ser más suplente que titular en cada uno de ambos ejercicios. No ha jugado ni en la primera jornada contra el Málaga ni en la segunda contra el Villarreal. Ni lo hará en la tercera ante el Sevilla. Entre los tres marcaron 54 de los 107 goles de todo el equipo en el ejercicio anterior. Uno más de la mitad.

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El cuarto goleador fue Ademola Lookman, con nueve tantos desde enero en adelante. Es el elegido por Simeone como solución alternativa ante las circunstancias, a la espera de que fructifique la llegada de un delantero más, aún inconcreta, para complementar a Julián Alvarez, si se queda (si se va, el Atlético debería fichar a dos atacantes), y Sorloth.

En el proceso de construcción del equipo y su identidad para esta campaña, Simeone no sólo remueve el esquema en sus pruebas en el ataque. También le ha dado vueltas al medio campo. Ha probado cuatro combinaciones diferentes esta semana. Primero Pablo Barrios-Johny Cardoso, después Cardoso-Koke, más tarde Barrios-Koke y finalmente Barrios-Hjulmand, que quizá sea la elegida en el Ramón Sánchez Pizjuán.

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Es un reflejo de la búsqueda también en esa demarcación, tan esencial y esta campaña con tantos recursos. Barrios es un plus evidente para el Atlético. Morten Hjulmand, Koke o Cardoso se disputan la otra plaza, aunque el domingo descansó de inicio Barrios. Rodrigo Mendoza también opta al once por Baena.

En las otras posiciones todo parece más defino, mientras todos se ponen a punto (Cristian ‘Cuti’ Romero va a entrar ya en la convocatoria, pero aún no para ser titular ni para tener un excesivo recorrido de minutos, por falta de rodaje competitivo) y la temporada avanza: Jan Oblak, en la portería, más Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo en la línea de cinco cuando defiende y que se despliega cuando ataca. EFE