La Fúmiga dará un tercer concierto de despedida en el Sant Jordi Club de Barcelona

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Barcelona, 28 ago (EFE).- La banda valenciana La Fúmiga ha anunciado este viernes que ofrecerá un tercer concierto de despedida en el Sant Jordi Club de Barcelona el 18 de octubre, fecha que se suma a las del 16 y 17 en ese mismo escenario y las del 30 y 31 de octubre en el Roig Arena de València.

Según ha explicado en un comunicado su sello, Halley Records, "la decisión responde al clamor popular que reclamaba una nueva oportunidad para asistir a uno de los últimos conciertos de la banda".

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La actuación, que tendrá lugar a las 12:30 horas, facilitará, según el sello, "el desplazamiento y el retorno de las personas procedentes de diferentes puntos del territorio".

Los conciertos, para los que ya se han vendido 46.000 entradas, serán la culminación de una trayectoria iniciada en 2012 en Alzira, cuando un grupo de amigos transformó el espíritu festivo de las charangas valencianas en un proyecto musical colectivo capaz de llenar algunos de los principales escenarios del país.

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Durante trece años, La Fúmiga ha sido sinónimo de fiesta, reivindicación y comunidad, hasta convertirse en una de las bandas más populares e influyentes de la música valenciana contemporánea.

Las entradas para esta tercera fecha barcelonesa estarán disponibles el sábado 29 de agosto a partir de las 12:00 horas. EFE

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