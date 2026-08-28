La Bolsa española sube el 0,81 % y recupera los 20.000 tras la intervención de Kevin Warsh

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Madrid, 28 ago (EFE).- La Bolsa española ha repuntado el 0,81 % este viernes y ha recuperado el nivel de los 20.000 puntos después de que el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, afirmara que la institución tendrá trabajo que hacer si la inflación no se mueve de manera clara hacia el objetivo del 2 %.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 160,3 puntos, ese 0,81 %, y ha terminado de negociar en los 20.041,9 puntos. En la semana, el selectivo ha ganado el 0,4 % acumulado y suma ganancias del 15,8 % en el año.

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El selectivo español abría con subidas y ha mantenido el tono positivo en una jornada en la que los mercados internacionales han estado pendientes de la primera intervención de Warsh, como presidente de la Fed, en el simposio de banqueros que se celebra en Jackson Hole (Wyoming, EEUU).

Los grandes valores han impulsado al IBEX y BBVA ha sumado el 1,54 %, como la tercera mayor subida; Banco Santander, el 1,36 %; Iberdrola el 1,1 %; Inditex el 1,07 %; Repsol el 0,87 %; y Telefónica el 0,78 %. EFE

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