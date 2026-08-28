Joaquín Almunia afirma que la "calidad" de la democracia en los países europeos "es mucho peor" que en el pasado

28/08/2026 Entrega del IV Premio Internacional Navarra Puerta de Europa POLITICA

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El exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha afirmado este viernes en Pamplona, tras recibir el IV Premio Internacional Navarra Puerta de Europa, que "la calidad de la democracia en los países europeos promedio hoy es mucho peor que la calidad de la democracia de aquella comunidad europea en la que nos integramos" en 1986, y que hay fuerzas políticas que, aunque "no quieren que su país salga" de la actual Unión Europea, "quieren transformar desde dentro la UE en algo mucho peor".

Almunia ha recibido el galardón 'ex aequo' junto a la comisaria europea de Servicios Financieros y Unión del Ahorro y la Inversión, Maria Luís Albuquerque, en el marco de los VIII Cursos Europeos de Verano, organizados por Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa.

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En su intervención, Almunia ha considerado que la integración en la UE "ha sido un éxito, sin ninguna duda, sin ningún 'pero' que poner, y un éxito para quienes firmaron con nosotros el tratado de adhesión". "No hay ninguna otra ampliación de la comunidad europea que sea considerada, tanto por quienes abrían la puerta como por quienes entrábamos por la puerta, como un éxito sin ningún tipo de reproche", ha apuntado.

Según ha remarcado, "nuestros intereses nacionales como españoles no tienen ninguna traba de fondo con lo que nos ha exigido ser miembros de la comunidad europea". Ese "éxito", ha continuado, "nos ha permitido consolidar la democracia, muchísimos avances económicos, sociales, ciudadanos, una ampliación de nuestros derechos y libertades como ciudadanos de una democracia, y un papel en el mundo que no hubiésemos podido imaginar siendo independientes y no miembros de la actual Unión Europea". "Por tanto, éxito sin paliativos aquella negociación y lo que luego ha venido después", ha dicho.

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Sin embargo, ha explicado que de cara al futuro "sí tenemos algunos problemas comunes los países miembros" de la UE. "Si miramos a la Europa de aquí en adelante, la Unión Europea actual y los problemas y riesgos que tenemos que afrontar todos los países europeos, la situación es más compleja", ha advertido.

Entre otras cuestiones, ha reclamado "más y mejores políticas de inmigración a escala europea, que no pongan en cuestión nuestro respeto por la dignidad humana, sino que tengan en consideración las políticas necesarias para la integración social, de movilidad interna de inmigrantes que llegan", y el "respeto" hacia estas personas.

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También ha considerado que la búsqueda de un "consenso alternativo sin que haya nuevas elecciones" entre el PP europeo y la extrema derecha "está creando problemas sociales y políticos en muchos países" y en la sensación que se trasmite de cara al exterior. A su juicio, "esa quiebra del consenso democrático de coalición europea, de persistir, hará prácticamente imposible que sigamos avanzando en Europa", cuando "avanzar en Europa es imprescindible".

También ha criticado el "doble rasero" de buscar "el apoyo de partidos que no creen en la misma Europa consagrada en los valores del tratado" fundacional. Esa situación "puede hacer imposible que sigamos avanzando en un mundo en el que se ha roto" el "respeto al derecho internacional y los valores universales de los que habla nuestro tratado de la UE". "Esa es la tarea para el futuro", ha dicho.

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Entre otros riesgos y problemas que se deben abordar, ha citado el cambio climático -que a su juicio requiere de un "liderazgo europeo" al que "por desgracia" Europa "está renunciando"-; la calidad de la democracia, y la cohesión social.

En cuanto al 40º aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, Almunia ha señalado que "fue un paso decisivo para quienes considerábamos que no teníamos totalmente consolidada nuestra democracia". "Portugal había llegado a una situación democrática antes que nosotros, lo cual nos ayudó mucho a los demócratas españoles a empujar más las posibilidades de que, después de Franco, aquello se acelerase", ha remarcado.

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Por su parte, Pablo Zalba, comisario de los Cursos Europeos de Verano, ha destacado que ambos premiados representan "la cultura del consenso, el diálogo, la construcción común frente a la polarización y el radicalismo". "Juntos simbolizáis algo que merece ser reivindicado: que Europa avanza cuando hay consenso, cuando hay diálogo, cuando hay visión y cuando hay capacidad de acuerdo", ha apuntado.

Organizados por la Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa, con la colaboración de la Oficina de la Comisión Europea en España, los Cursos Europeos de Verano han celebrado en Pamplona del 26 al 28 de agosto su VIII edición, con el título 'La Europa Conectada' y con Irlanda como país invitado.

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