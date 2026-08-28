Iván Martín y Zabiri novedades en el once del Racing y el capitán Bigas vuelve en el Elche

Santander, 28 ago (EFE).- El delantero marroquí Zabiri e Iván Martín son las principales novedades en el once del Racing para el encuentro ante el Elche, en lugar de Villalibre y el canterano Sergio Martínez.
Además, el técnico verdiblanco, José Alberto López, también modifica el centro de la zaga, y el uruguayo Facu actuará de compañero de Manu Hernando, dejando en el banquillo a Pablo Ramón.
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El once racinquista estará compuesto por Agirrezabala; Mantilla, Manu Hernando, Facu, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Canales, Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri.
Por parte del Elche, tras la dura derrota ante el Barcelona (0-5), Bigas volverá a la defensa y la otra novedad que presenta Anselmi será Bounanotte en lugar de Tete Morente en la banda derecha.
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El Elche jugará con Dituro; Sangare, Affengruber, Bigas, Víctor Chust, Valera; Bounanotte, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Ali Ahouary; Fer Niño.
EFE
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lhv/apa
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