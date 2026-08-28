Giráldez: "La experiencia del año pasado es un aval importante para nosotros"

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Vigo, 28 ago (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, dijo este viernes que la “experiencia” de la pasada temporada supondrá “un aval muy importante” para afrontar “el exigente” camino que tendrán que superar en la fase liga de la Liga Europa, a la que regresan con el objetivo de “mejorar” lo del curso pasado, cuando fueron derrotados por el Friburgo alemán en cuartos de final.

“Sabíamos que iba a ser difícil. El nivel es muy alto con equipos emergentes, con equipos históricos, con equipos de ligas muy competitivas. A ver ahora cuál es la ruta exacta de dónde empezamos y dónde acabamos porque también va a ser importante. Nos han tocado tres equipos que el año pasado jugaban Liga de Campeones y otros tres equipos que este año han jugado la previa de esa competición”, recordó.

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En este sentido, el técnico gallego dijo a Celta Media que en el vestuario tienen “muchas ganas” de que arranque la competición continental, en la que se reencontrarán con Juventus, Marsella y Celtic y se medirá por primera vez a Bournemouth, Lillestrøm, Omonia, Hapoel Beer-Sheva y Union Saint Gilloise.

“Es una competición que nos ilusiona mucho a todos y va a ser importante empezarla bien. La experiencia del año pasado es un aval muy importante para nosotros”, subrayó Giráldez, antes de recordar la “dificultad” que supone mejorar lo conseguido la pasada temporada.

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“Tenemos muy claro muchos de los escenarios que nos podemos encontrar, los errores que hemos cometido en la competición anterior, también cosas que hemos hecho bien. Ese bagaje tenemos que aprovecharlo para ser más estables en la competición y ojalá hacer un papel mejor. Sabemos que es muy complicado, muy difícil que llegar a cuartos de final, ojalá podamos empezar muy bien y que la propia competición nos vaya ilusionando cada vez más”, reiteró.

A nivel personal, apuntó que le “ilusiona” enfrentarse al Celtic en Glasgow porque “es un campo con un ambiente espectacular”.

“Nos decía Borja Oubiña que es el mejor ambiente que ha visto en un campo de fútbol en su trayectoria, y él ha trabajado de scout mucho tiempo viajando y ha jugado en muchos campos como futbolista”, destacó.

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Giráldez profundizó en que los partidos a domicilio son “una incertidumbre” porque no tienen mucha referencia de clubes como Omonia y Hapoel Beer-Sheva, mientras que en Balaídos tendrán “un calendario muy exigente” por la visita de Juventus y Bournemouth.

“Es un año muy bonito para nosotros, en el que ojalá podamos darle muchas alegrías a nuestros aficionados, a los que vamos a necesitar en casa. Ojalá podamos tener un año tan bonito o más como el anterior”, concluyó. EFE

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dmg/cmm