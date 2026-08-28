Ferran Costa: "Tenemos que vivir cada partido en casa como un play-off"

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Sabadell (Barcelona), 28 ago (EFE).- El técnico del Sabadell, Ferran Costa, aseguró este viernes que su equipo tienen que vivir cada partido de casa "como un play-off", ya que recordó que les ha costado once años poder volver al fútbol profesional.

"Debemos vivir cada minuto pensando que si no lo damos todo igual volvemos a estar once años sin disfrutarlo", reflexionó en rueda de prensa el preparador catalán.

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En este sentido, admitió que el partido de este sábado contra el Almería supondrá "un día especial" porque significa el regreso de LaLiga Hypermotion (Segunda) a la Nova Creu Alta.

"Para muchos será la primera vez. Hay muchos que creían que solo podrían vivir de las historias que les contaban sus padres y otros que quizás ya pensaban que esto quedaba como un recuerdo", destacó el técnico más joven de Segunda División.

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En este sentido, Costa reiteró que su objetivo es "que la gente no siga hablando del Sabadell de los años tal, sino que hable de la actualidad y lo estamos consiguiendo".

El Sabadell empezó la temporada con dos empates ilusionantes y su entrenador reivindicó que podría llevar más puntos porque está haciendo "muy buenas cosas".

Su equipo no ha logrado marcar, pero Costa señaló que es de los mejores de Segunda en estadísticas como las recuperaciones en campo contario y los goles esperados.

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"Quien venga esperando ver a Lewandowski se equivoca porque no está aquí. No es nuestro espacio en la categoría. Aquí vienen jugadores a crecer. El año pasado nadie conocía a Joel Priego y ahora nadie duda de él, como tantos otros casos", dijo.

Sobre el Almería, destacó que es "un proyecto muy importante en la categoría, con recursos prácticamente ilimitados, jugadores con trayectorias contrastadas y un gran entrenador". EFE

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