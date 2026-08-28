Fallece el torero Cayetano de Julia mientras hacía deporte en un parque de Córdoba

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Córdoba, 28 ago (EFE).- El torero retirado Cayetano de Julia ha fallecido este viernes mientras hacía deporte en el circuito del Parque Cruz Conde en Córdoba, según han confirmado a EFE fuentes taurinas del entorno del diestro.

Fuentes de Emergencias 112 han señalado a EFE que alrededor de las 9 de la mañana de este viernes recibieron un aviso del fallecimiento de una persona mientras practicaba deporte, aunque desconocían la identidad de la misma.

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A la zona se desplazó un equipo sanitario, que solo pudo confirmar la muerte, así como agentes de la Policía Nacional.

Se da la circunstancia de que Cayetano de Julia, nacido en Córdoba en 1971, ha muerto el mismo día que cumplía 55 años. En la actualidad era empresario de hostelería. EFE

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