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Expulsados a Marruecos once de los doce detenidos por el ataque a militares en Ceuta

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El Juzgado de lo Penal de Ceuta ha acordado la expulsión de España de once ciudadanos marroquíes detenidos por su implicación en el ataque sufrido este jueves por una patrulla militar del Grupo de Regulares en la zona de Benzú, después de que aceptaran una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Según la sentencia dictada este viernes tras alcanzarse un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, la pena privativa de libertad ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante cinco años.

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Los once condenados reconocieron su participación en los hechos y mostraron su conformidad con la pena propuesta por el Ministerio Público, lo que permitió la celebración de una vista de conformidad y evitó la celebración del juicio.

De acuerdo con los hechos recogidos en la resolución judicial, los acusados formaban parte de un grupo de migrantes irregulares que se encontraba en las inmediaciones de Benzú y que presuntamente había preparado una acción contra los vehículos que transitaran por la zona. Finalmente, el objetivo del ataque fue una patrulla militar de Regulares.

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Durante la agresión fueron lanzadas piedras contra el vehículo en el que viajaban los militares, un incidente que se saldó con cuatro efectivos heridos de diversa consideración. Tras los hechos, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que culminó con la detención de doce personas.

La situación procesal del duodécimo arrestado difiere de la del resto de implicados. El acusado rechazó el acuerdo planteado por la Fiscalía y negó haber participado en la agresión.

Durante su comparecencia judicial aseguró que se encontraba durmiendo en el momento en que se produjo la intervención policial y desvinculó completamente su presencia en la zona de los hechos investigados.

Ante la falta de conformidad con la acusación, el juez acordó mantener su ingreso en prisión provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento penal y se fija la fecha para la celebración del juicio correspondiente.

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EuropaPress

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