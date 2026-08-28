Espana agencias

España pide apoyo a la Unión Europea para el triaje de los migrantes que quedan en Ceuta

Guardar

Madrid, 28 ago (EFE).- El Gobierno ha pedido a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.

PUBLICIDAD

Marlaska ha solicitado el refuerzo por parte de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) del dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y a la tramitación de los expedientes de las personas inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular.

Además, en el caso de Frontex, Interior ha solicitado extender la duración de la operación Minerva, que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la operación Paso del Estrecho, más allá del 2 de septiembre hasta cuando sea posible.

PUBLICIDAD

El Gobierno ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento.

Considera asimismo de gran utilidad la asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes, si bien el trabajo de esos profesionales podría realizarse de forma telemática, dada la limitación de espacio para este fin en la ciudad.

Tras concluir el triaje y en su caso el procedimiento de asilo en frontera, Interior concretará la asistencia de Frontex necesaria para ejecutar determinados retornos a través de los mecanismos de mediación y acuerdos que la agencia tiene con distintos países de origen.

Marlaska ha recordado a la Comisión Europea que España solicitó el 24 de agosto ayuda de emergencia por más de 32 millones de euros con cargo a los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV), y que confía en su "pronta resolución".

El ministro también ha pedido que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, que opera seis meses al año a las órdenes de Frontex, permanezca en aguas españolas durante 2027.

Y, por último, la carta demanda el mantenimiento del sistema denominado EUROSUR Fusion Services y operado por Frontex, que proporciona imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia de zonas marítimas, puertos, costas o áreas prefronterizas relevantes.

Respecto a Europol, el ministro apuesta por mantener y profundizar la cooperación ya existente entre las Fuerzas de Seguridad españolas y esta agencia europea, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

España solicitó el pasado 24 de agosto ayuda de emergencia por valor de más de 32 millones de euros

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

Cuatro militares resultaron heridos en el ataque con piedras en Benzú, mientras el duodécimo detenido permanece en prisión provisional tras negar su participación en los hechos

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

El calzado que muchos usan en verano puede causar problemas en los pies si se utiliza durante horas: “No ofrece una buena sujeción del talón”

El podólogo Manuel Vidal explica qué características debe tener el calzado para evitar molestias, ampollas y problemas en los pies

El calzado que muchos usan en verano puede causar problemas en los pies si se utiliza durante horas: “No ofrece una buena sujeción del talón”

Vuelta al cole 2026-2027 en Navarra: fechas, calendario escolar y festivos

Navarra abre las aulas de las primeras comunidades autónomas de España: este es el calendario completo y consejos

Vuelta al cole 2026-2027 en Navarra: fechas, calendario escolar y festivos

Números ganadores del Super Once del 28 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once del 28 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

El tenso cruce que se ha hecho viral entre una vecina de Ceuta con una periodista por la crisis migratoria: “Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle”

Los vigilantes del CETI de Ceuta advierten que “se juegan la vida” por los fallos de seguridad: “Hay 25 farolas fundidas, los compañeros hacen la ronda con linternas del móvil”

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Marlaska defiende que ni el CNI ni nadie pudo prever la entrada masiva en Ceuta y que Marruecos actúa como un “socio leal”

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián