España cae ante Rumanía (0-3) y dice adiós al Europeo con cinco derrotas

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Redacción Deportes, 28 ago (EFE).- La selección española femenina de voleibol perdió este viernes ante la de Rumanía por 0-3 (19-25, 22-25 y 20-25), encajó su quinta derrota consecutiva y quedó fue del Europeo que se disputa en Azerbaiyán, República Checa, Suecia y Turquía.

España abandonará Bakú sin victorias, ya que ha perdido los cinco partidos del grupo C que ha disputado y ocupa la sexta plaza del mismo con solo un punto. También Perdió 2-3 contra Bélgica, 0-3 con Azerbaiyán, 0-3 ante Países Bajos y 1-3 frente a Portugal.

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España mantuvo el duelo de este viernes igualado hasta un 19-20 en la primera manga, pero las rumanas lograron cinco puntos seguidos y sentenciaron el set por 19-25.

La selección española llegó a tener una ventaja de cinco puntos en el segundo, pero Rumanía hizo valer su eficacia en el bloqueo y empató (16-16). Luego, Rodica Buterez tomó las riendas de su equipo y lo lideró hacia un 22-25 que encarriló la victoria rumana.

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En el tercer set, Rumanía mantuvo el control en el marcador hasta el final y rubricó su primera victoria en el Europeo en su último partido con un 20-25.

"Creo que no jugamos como queríamos en ninguno de los sets. No sacamos bien y ellas recibieron muy bien. Por lo tanto, fue difícil para la defensa de bloqueo", dijo Zoi Mavrommatis López, atacante de España en declaraciones a la organización. EFE

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