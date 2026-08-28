Escribá: "Latasa es un jugador maltratado por los árbitros"

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Valladolid, 28 ago (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, señaló este viernes, en rueda de prensa, que Latasa "es un jugador maltratado por los árbitros, porque le hacen muchas faltas que no pitan, pero cuando son en contra, no dudan en sacarle amarilla, aunque sólo haya habido un leve contacto".

Juanmi Latasa es uno de los más criticados por medios y afición desde la temporada pasada, pero Escribá considera que, en este inicio de curso, "no ha tenido ocasiones porque no se le han dado buenos balones y, por tanto, no se pueden personalizar en él las dos derrotas sufridas".

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De hecho, el técnico valenciano tiene claro que dichas derrotas "no deberían escandalizar a nadie, porque se jugaba fuera y por la entidad de los rivales" y, en ambos encuentros, su equipo "ha tenido el control del juego, se ha asociado bien y ha tenido más posesión y tiros".

"El problema es que no hemos sido peligrosos, no hemos generado ocasiones claras de gol, y hay que oler la sangre y, cuando llegamos al área contraria, ser más agresivos, porque a nivel defensivo se está trabajando bien. Es la falta de acierto la que nos está condicionando", analizó.

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De ahí que, durante esta semana, se haya trabajado este aspecto, para "no ser tan inocentes en los últimos treinta metros, ya que el fútbol se decide ahí", y el objetivo es "no añadir una tercera derrota ante el Cádiz", por lo que van al Nuevo Mirandilla -JP Financial Estadio- "más obligados", tras los dos choques perdidos.

En el duelo ante Mallorca no contaba con todos los jugadores inscritos, lo que no sucedió ante Eibar, aunque también se quedó alguno fuera, pero ante el Cádiz CF sí podrá tener a su disposición a toda la plantilla, y tiene claro que "cuando se pierde, hay que cambiar algo, para apretar a todo el mundo", dijo.

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De hecho, considera que "una de las cosas que hay que mejorar es la elección de jugadores" y no tanto el sistema, y entre ellos ya estarán Homam y Miguel Rubio, si bien, en el caso del catarí "le falta un poco, pero tiene buen físico, buena zurda, puede ser interior, carrilero o lateral, y va a dar muchas cosas".

En lo que respecta a Miguel Rubio "aporta físico, presencia en el centro del campo, domina las dos áreas, siendo grande, es rápido y, a balón parado, se anticipa bien". "Hemos firmado a un central de mucho nivel, de Primera, y eso le convierte en uno de los mejores de Segunda, pero habrá que tener un poco de paciencia para encontrar su mejor versión"

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En cuanto al rival, el Cádiz, tampoco será fácil sumar, ya que apenas cuentan con información sobre el conjunto andaluz, al haber llegado Albert Celades a su banquillo cuatro días antes del inicio liguero, pero Escribá cree "saber hacia dónde va", ya que conoce a Celades, y también "por el tipo de jugadores".

"Al igual que nosotros, es un equipo en formación, con gente que está en crecimiento y tiene que coger ritmo de competición, pero es un conjunto interesante, y mejor montado de lo que estaba en temporadas anteriores", matizó. EFE

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