El técnico del Granada dice que llegan a inicio liguero "muy bien a nivel emocional"

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Granada, 28 ago (EFE).- El entrenador del Granada, Adrián Marín, indicó que su equipo llega “muy bien a nivel emocional” al estreno de una nueva temporada en la Liga F, que tendrá lugar este sábado como visitante ante un Madrid CFF que “es muy bueno técnicamente y este verano se ha reforzado muy bien".

Marín este viernes dijo a los medios del club que el Granada ha firmado una pretemporada “bastante completa” en la que han conseguido “que el equipo tenga una base y una idea muy marcada”.

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“Somos un equipo solvente y sólido sin balón, y tenemos recursos cuando nos toca ser protagonistas con balón”, destacó el entrenador, que se estrena esta campaña en la Liga F.

“Llegamos muy bien a nivel emocional, las jugadoras han conectado muy bien entre ellas y se ha creado un grupo muy bueno”, agregó Marín.

Sobre el Madrid CFF, al que visitan este sábado las rojiblancas en la primera jornada de la Liga F, aseveró que “es un rival muy bueno técnicamente que se ha reforzado muy bien este verano” ya que “ha hecho fichajes de mucha calidad”.

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“Es un equipo que tiene muy claro lo que quiere con balón y sin balón y que es fuerte a nivel de duelos. La clave va estar en ser sólidas sin balón y en defender bien para después poder encontrar las debilidades del rival”, agregó el técnico del Granada sobre el choque. EFE

jag/agr/apa