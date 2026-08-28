El Teatro Marquina acoge 'Las amistades peligrosas', con Pilar Castro y Roberto Enríquez

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Madrid, 28 ago (EFE).- Escrita por Christopher Hampton a partir de la célebre novela de Pierre Choderlos de Laclos 'Les Liaisons dangereuses', una versión contemporánea de 'Las amistades peligrosas' llega al Teatro Marquina de Madrid del 8 de septiembre al 10 de octubre bajo la dirección de David Serrano y protagonizada por Pilar Castro, Roberto Enríquez y Ángela Cremonte.

Completan el elenco Carmen Balagué, Elisa Scianca e Iván Lapadula, en una producción de Producciones Come y Calla.

En la Francia de finales del siglo XVIII, dos aristócratas sin escrúpulos, la marquesa de Merteuil (Pilar Castro) y el vizconde de Valmont (Roberto Enríquez), se alían en un juego de crueles intenciones lleno de corrupción, en una historia que desvela cómo el sexo, el deseo de dominación y la necesidad de poseer marcan la vida de las personas.

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Aunque la obra fue publicada en 1782, Serrano asegura que aborda temas contemporáneos, como el abuso de poder, el consentimiento, la desigualdad o la impunidad con la que operan las clases privilegiadas, en una versión del clásico firmada por Curro Novallas y el propio Serrano.

"El autor presenta diferentes modos de amar y de relacionarse con las emociones humanas", explica Castro en una entrevista con EFE, que añade que el espectáculo trata "temas universales" que no cambian con el paso del tiempo, como "la falta de igualdad entre hombres y mujeres".

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La marquesa de Merteuil, una mujer que intenta "desencorsetarse de las normas sociales", se construye una coraza para no conectar con la "fragilidad y vulnerabilidad" que se espera de las mujeres y así "tener el mismo poder que los hombres", señala Castro: "Ese poder la lleva a jugar con la fragilidad de los menos favorecidos".

"Lucha por las libertades de las mujeres, pero al ponerse al mismo nivel que los hombres cae en una trampa", destaca Castro.

"Para nosotros ha sido una referencia el caso de Jeffrey Epstein y toda esa calaña de personajes", asegura Enríquez, que señala que el único matiz diferencial es que sus personajes, tras sus conductas reprobables, "acaban teniendo unas consecuencias proporcionales al daño y al desastre que van causando".

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Asimismo, Enríquez explica que a pesar de la maldad de los protagonistas, el espectador se siente "seducido por ellos, por su inteligencia, brillantez y por su coraje de salirse de los márgenes establecidos y romper las reglas".

David Serrano propone en esta nueva versión una puesta en escena minimalista, austera y contemporánea, sin vestuario ni escenografía de época. Así, el montaje se articula en un espacio limpio y dinámico donde los cambios de personajes se realizan a la vista del público.

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"Eso lo acerca mucho más al espectador, porque casi siempre la época es como una especie de coartada: 'eso ocurría más en el siglo XVIII', pero no, aquí no hay escapatoria, estamos hablando de aquí y ahora", remarca Enríquez.

Actualmente el espectáculo está de gira desde su estreno en noviembre de 2025 en Avilés, y tras su paso por Madrid continuará en teatros de Alcorcón, Ponferrada, Bilbao o Villareal, entre otros. EFE

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(foto) (vídeo)