El sábado, tiempo estable y cielos despejados en España excepto en el noroeste

Guardar

Madrid, 28 ago (EFE).- Este sábado el tiempo estable será protagonista en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados excepto en el noroeste, afectado por un nuevo frente, poco activo, que provocará precipitaciones débiles en general en esa zona, más abundantes al oeste de Galicia.

Será una jornada de tiempo anticiclónico en la que predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y Asturias, donde estarán nubosos o cubiertos.

PUBLICIDAD

Otros puntos del Cantábrico, Estrecho, Alborán y oeste de Castilla y León presentarán también nubes bajas a primeras horas -despejará con el paso de las horas.

En puntos de Galicia, Cantábrico y oeste castellanoleonés habrá bancos de niebla matinales, en Alborán brumas costeras y en Melilla calima.

En Canarias, nuboso en el norte de islas montañosas, con probables precipitaciones débiles en La Palma y poco nuboso o despejado en el resto; soplará alisio moderado con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

PUBLICIDAD

Ascenderán las máximas menos en litorales mediterráneos, este de Baleares y zonas del oeste de Galicia, superando los 35 grados en el Guadalquivir, sin descartar puntos de Mallorca y de las depresiones del nordeste.

Predominarán asimismo los aumentos de las mínimas, salvo en Baleares y tercio este peninsular, donde se registrarán descensos, sin bajar de 20 grados en litorales del Levante y en las islas.

PUBLICIDAD

Viento moderado en litorales y norte de Galicia, con posibilidad de algún intervalo fuerte en cabos, y viento flojo en el resto con algunos intervalos moderados en litorales del golfo de Cádiz y de Levante, con predominio de brisas en litorales.

- GALICIA: nuboso, pero con grandes claros matutinos en el sureste, con lluvias y chubascos débiles y aislados que comenzarán por el oeste de A Coruña; brumas y nieblas matinales en el sur, vespertinas en el oeste de A coruña y gran parte de la tarde en interior de la comunidad; mínimas en ascenso general ligero y máximas en aumento en el extremo sureste, aunque en descenso en el interior de A Coruña.

PUBLICIDAD

Viento de flojo a moderado de suroeste y sur, del oeste solo en Orense.

- ASTURIAS: poco nuboso o despejado salvo nubes bajas de madrugada y al final del día, con nieblas y brumas matinales y nocturnas en cordillera y sin descartarlas de madrugada en el litoral; aunque aumentará a nuboso durante la jornada con lluvias débiles, menos probables en interior de tercio norte; mínimas en ascenso en el extremo este, máximas en aumento, excepto en el litoral oriental. Viento flojo variable, salvo algún intervalo moderado del oeste en el litoral occidental.

PUBLICIDAD

- CANTABRIA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales y nocturnas que pueden provocar nieblas y brumas en zonas altasm aunque por la tarde se dará alguna nubosidad media con probables precipitaciones en suroeste. Ascenso ligero de las temperaturas, más acusado en máximas del interior. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado, salvo alguna nubosidad baja al final del día al noroeste; máximas en aumento en el interior y viento flojo variable.

PUBLICIDAD

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, pero con posibilidad de bruma o niebla matinal en el tercio occidental, sin descartar precipitaciones débiles en montañas del noroeste. Subida de las temperaturas. Viento variable, del oeste generalmente; flojo con algún intervalo de moderado en tercio norte.

- NAVARRA: poco nuboso o despejado; máximas en ascenso y viento flojo variable, del norte con intervalos moderados por la tarde.

- LA RIOJA: poco nuboso o despejado; máximas en aumento y viento variable, flojo con algún intervalo de moderado.

- ARAGÓN: despejado; mínimas en ligero descenso en la mitad oriental y en ligero ascenso en la occidental, máximas en aumento. Viento flojo variable a primeras horas, con brisas de valle desde el mediodía.

PUBLICIDAD

- CATALUÑA: despejado excepto un intervalo de nubes altas en el extremo este y de nubes de evolución diurna en la cara norte del Pirineo por la tarde. Mínimas a la baja, máximas en ascenso en el interior, pero en descenso ligero en el litoral central. Viento flojo del norte en el litoral, variable en el resto a primeras horas, después del sureste en el litoral y prelitoral y del oeste en el interior a mediodía.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, con temperaturas en aumento, ligero en las mínimas y moderado en las máximas; viento flojo variable, aunque con intervalos de noroeste.

PUBLICIDAD

- COMUNIDAD DE MADRID: despejado, con temperaturas en aumento, especialmente de las máximas. Viento flojo variable, con predominio del suroeste en horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: despejado, pero con alguna nube alta ocasional en la mitad sur en horas centrales. Mínimas en ligero descenso en el sureste de Cuenca y Albacete, en ascenso en el resto, sobre todo en la montaña occidental, y máximas en moderado aumento. Viento flojo variable, del oeste en horas centrales en todas las provincias salvo Albacete, donde soplará del sureste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado por la mañana y poco nuboso, con un intervalo de nubes altas por la tardes; mínimas a la baja, máximas en ascenso en el interior de Valencia, pero en ligero descenso en litoral. Viento flojo variable por la mañana, del sureste a mediodía excepto en la zona interior de Valencia, donde soplará en ese momento del suroeste.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso, con intervalos de nubes altas por la tarde; mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento flojo variable, del sureste por la tarde con intervalos de moderado.

- BALEARES: nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles acompañadas de barro. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ascenso ligero, con viento flojo del norte, tendiendo por la mañana a este con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en el bajo Guadalquivir. Ascenso de temperaturas salvo en el litoral mediterráneo, donde pueden sufrir descensos. Viento flojo variable, con intervalos moderados del oeste en el litoral atlántico y levante moderado en el Estrecho.

- CANARIAS: intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte de islas montañosas, mientras que en el resto será poco nuboso, aunque con intervalos en horas nocturnas en Lanzarote y Fuerteventura; baja probabilidad de lluvias débiles al noreste de La Palma. Máximas en ligero ascenso en medianías, moderado en zonas altas.

Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de islas montañosas, con rachas ocasionalmente muy fuertes en Gran Canaria, y brisas en el suroeste de islas montañosas. EFE