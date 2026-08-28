El primer tráiler del GTA VI revoluciona a los gamers

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Madrid, 28 ago (EFE).- El primer tráiler del esperadísimo Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha revolucionado el mundo de los gamers, que llevan 13 años esperando la continuación de esta saga de videojuegos, que no ha sacado una edición nueva desde 2013, cuando la compañía desarrolladora Rockstar lanzó el V.

Rockstar anunció en febrero de 2022 la nueva edición del popular videojuego de acción y aventura sobre robo de coches que lanzó el primer juego en 1997.

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Desde entonces se han publicado cinco juegos principales y numerosas ediciones especiales y expansiones y es una de las sagas más vendidas de los videojuegos, con más de 470 millones de unidades, de las que unos 230 millones corresponde al V, según los datos de la compañía.

La editora y distribuidora de videojuegos Take Two reconoció a comienzos de agosto un nivel "sin precedentes" en las reservas en preventa del GTA VI, sin dar datos concretos, según publicó la revista Variety.

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De momento, el primer tráiler del juego, que muestra 27 minutos de contenido, ha alcanzado los 5,5 millones de visionados en el canal oficial de YouTube de Rockstar.

Y hay que tener en cuenta que esas imágenes se pudieron ver antes en Netflix, que lanza en exclusiva los contenidos relacionados con GTA VI seis horas antes de que llegue por los canales de la desarrolladora.

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El furor por el lanzamiento del avance ha llegado hasta los creadores de contenido españoles. El 'youtuber' Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, fue el elegido para visitar el cuartel general de Rockstar North antes del lanzamiento del videojuego.

"Después de casi tres horas viendo el juego, quiero decir que seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia", ha declarado el 'youtuber' en su canal, al tiempo que ha apuntado que "Rockstar no me paga por esto, y todas las opiniones son mías y sinceras", afirmó en un vídeo gameplay publicado en su canal de YouTube.

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Por otro lado, el 'streamer' IlloJuan (Juan Alberto García) ha reaccionado en directo en la red social Twitch: "Es una barbaridad. Han cogido lo mejor de juegos anteriores, del San Andreas, el realismo del Red Dead Redemption 2, del gameplay de Max Payne 3… Es una locura".

Toda la comunidad gamer se ha mostrado gratamente sorprendida con el avance del juego. El 'streamer' Danirep también ha manifestado su emoción con el realismo de la imagen en un directo: "La imagen parece real en algunos momentos, es increíble".

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"Hay momentos en los que no tengo la sensación de estar viendo un videojuego sino un vídeo, un vlog o una película", ha destacado por su parte el 'youtuber' TheGrefg (David Cánovas).

"Jason y Lucía siempre han sabido que tienen todas las de perder. Pero cuando un golpe fácil sale mal se ven arrastrados al lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el Estado de Leonida, lo que les obliga a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida".

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Esa es la sinópsis del juego que ofrece Rockstar y del que ha ofrecido 27 minutos capturados enteramente del juego en una PlayStation 5.

Unas primeras imágenes que ofrecen una enorme evolución en la experiencia inmersiva respecto a las entregas anteriores y que está incluso amplificada en la Ultimate Edition, con una exclusiva colección de vehículos 'premium', armas y elementos de acción de primera calidad integrados en todos los aspectos de la historia de Jason y Lucia, según precisa Rockstar.

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GTA VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y todas las reservas realizadas antes del 20 de noviembre incluirán el paquete Vintage Vice City, "una colección de artículos que evocan la época en la que el neón brillaba con más intensidad".

Además, los jugadores que reserven las versiones digitales podrán iniciar la precarga el 12 de noviembre. Igualmente, la versión física, que incluye un código de descarga en su interior, estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la precarga. EFE

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